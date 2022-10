ISEE gratis, come richiedere la certificazione senza spendere un euro

Isee gratis, come e dove richiederlo? C’è un metodo da attuare subito per avere il modulo senza spendere un soldo.

Il modulo Isee è il più richiesto in questi ultimi tempi, proprio perché indispensabile per la richiesta dei bonus e degli aiuti messi sul tavolo dal Governo. Non solo, serve per indicare quale sia il reddito di una famiglia e quindi fare in modo che si possano avanzare delle richieste particolari. Di solito, ogni anno richiedere questo documento comporta un esborso di denaro ma è anche possibile ottenerlo gratuitamente. In pochissimi lo sanno e lo richiedono senza spendere nemmeno un euro.

Che cos’è l’ISEE?

Quante volte sentiamo parlare di questo documento, diventato il protagonista ufficiale per le richieste di aiuti e bonus che vengono messi a disposizione dal Governo? Si tratta dell’ l’Indicatore della situazione economica equivalente studiato appositamente per valutare la situazione economica del nucleo familiare.

Questi valori vengono ricavati rapportando la situazione economica attuale, con il parametro della scala equivalente che si basa sulle persone che compongono questo nucleo familiare.

Come accennato, diventa fondamentale nella richiesta dei bonus al fine di valutare il reddito annuale. Ogni anno, questo documento deve essere aggiornato e richiesto nuovamente.

Il documento di solito si richiede al CAF di riferimento o al proprio commercialista, in ogni caso è un servizio a pagamento. Inoltre, spesso e volentieri si devono attendere dei tempi lunghi tra appuntamenti o code di persone che hanno lo stesso problema. C’è un nuovo servizio completamente gratuito da usare, direttamente a casa senza muoversi.

ISEE gratuito, come ottenerlo?

Gli italiani richiedono continuamente l’aggiornamento dell’ISEE per richiedere aiuti e bonus messi a disposizione dal Governo. La maggior parte delle persone paga per ottenere questo documento, ma c’è anche un metodo per averlo completamente gratuito.

Poste Italiane da qualche mese ha messo a disposizione un servizio facile e veloce, che con pochi click permette di ottenere il documento gratuitamente. Come fare? Accedere al sito ufficiale oppure tramite App dallo smartphone per richiedere l’ISEE aggiornato.

Nello specifico, Poste Italiane ha studiato un metodo per rendere agevole e veloce la richiesta di rinnovo del documento senza pagare. Il procedimento è il seguente:

Effettuare l’accesso

Sulla schermata appaiono diverse tipologie di certificazione e sarà necessario scegliere quella relativa all’ISEE

Indicare l’indirizzo mail dove ricevere il documento, oltre che scaricarlo sul proprio computer/smartphone nell’immediato.

Nel caso in cui ci fossero delle problematiche in fase di richiesta, un assistente digitale è sempre a disposizione. Il servizio messo a disposizione da Poste Italiane è rapido e facile da usare, così che in pochi minuti si possa avere l’ISEE senza impazzire tra code e appuntamenti.

Una opportunità da prendere al volo, soprattutto se si è clienti Poste Italiane e si usa l’APP, così da avere l’ISEE in pochissimi secondi a disposizione e completamente gratis.