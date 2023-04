Grande attesa per il David di Donatello, considerato uno dei premi più prestigiosi a livello nazionale per quanto riguarda il riconoscimento cinematografico. Quest’anno, Isabella Rossellini, riceverà il David Speciale 2023 nel corso della 68esima edizione.

A dare l’annuncio di questo riconoscimento è stata Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica dell’Accademia del Cinema Italiano, in comune accordo con il consiglio direttivo.

David Speciale 2023 per Isabella Rossellini

Durante la cerimonia di premiazione per il David di Donatello, che sarà trasmessa mercoledì 10 maggio, in onda su Rai 1, condotta da Carlo Conti e affiancato da Matilde Gioli, sarà consegnato un riconoscimento anche a Isabella Rossellini.

All’attrice e modella italiana naturalizzata statunitense sarà premiata con un David Speciale. A renderlo noto è stata Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica dell’Accademia del Cinema Italiano, in comune accordo con il consiglio direttivo.

“vuole così celebrare una protagonista cosmopolita e insieme italianissima, ambasciatrice preziosa della nostra cultura, che fa oggi ritorno al nostro cinema”.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Piera Detassis, la quale spiega le motivazioni che hanno spinto l’accademia a dare questo premio prestigioso a una grande interprete, la quale è riuscita a sfidare ogni luogo comune con grande libertà.

#IsabellaRossellini riceverà il David Speciale 2023 nel corso della 68ª edizione dei Premi David di Donatello#david68 pic.twitter.com/sC01u9A4he — Premi David di Donatello (@PremiDavid) April 26, 2023

Chi è l’attrice che riceverà il David Speciale 2023

Isabella Fiorella Elettra Giovanna Rossellini, nata il 18 giugno 1952 a Roma, il prossimo 10 maggio sarà premiata con il David Speciale 2023. Dal 1979 vive a New York. All’età di soli 19 anni inizia a lavorare come traduttrice e giornalista per la Rai.

I suoi primi passi nel mondo del piccolo schermo nel 1976 come corrispondente da New York nel programma di Renzo Arbore “L’altra domenica”. A 28 anni iniziò la carriera come modella, collaborando con molti fotografi e collaborando con le riviste più famose.

Nel 1988 le è stata dedicata una mostra fotografica, chiamata Ritratto di donna, presso il Museo d’arte moderna della capitale francese. Nella 68 esima edizione del David di Donatello, oltre a Isabella Rossellini, sarà anche premiata Marina Cicogna, con un riconoscimento alla carriera.

“Dalla televisione trasgressiva di Renzo Arbore al cinema dei fratelli Taviani, da ‘Il Pap’occhio’ ai film cult di David Lynch, sempre incrociando territori dei grandi autori, Saverio Costanzo, Nikita Mikhalkov, Robert Zemeckis, Peter Weir, Denis Villeneuve”.

Queste le parole di Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica dell’Accademia del Cinema Italiano, la quale ha voluto ripercorrere i grandi successi dell’attrice, figlia di due leggende del cinema.