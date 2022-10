IPTV illegali, il metodo della Finanza per trovarli: la multa è molto salata

Attenzione agli IPTV illegali, perché la Guardia di Finanza non pinza solo le organizzazioni ma anche gli utenti che utilizzano il sistema con multe salatissime, da far piangere.

Se pensavate di risparmiare usando gli IPTV illegali vi sbagliavate di grosso. Guardare i contenuti in streaming senza pagare un abbonamento oggi potrebbe essere molto pericoloso, perché la Guardia di Finanza ha deciso di pinzare tutti gli utenti e non solo le organizzazione. La parola illegale viene sottolineata in rosso più volte ed è il momento di fare un passo indietro e lasciare questi strumenti spenti.

Guardia di Finanza, nel mirino gli utilizzatori degli IPTV illegali

In un primo momento, la Guardia di Finanza ha svolto una operazione a tappeto contro gli IPTV illegali. Se una volta si trattava solo di una ripercussione nei confronti degli organizzatori, le Forze dell’Ordine hanno deciso di cambiare qualcosa nel sistema.

Queste piattaforme non a pagamento e pirata non sono stati chiusi appositamente, al fine di poter pinzare tutti gli utenti utilizzatori che non hanno alcuna intenzione di pagare un abbonamento. Le ultime operazioni hanno portato a identificare ben 6.000 utenti del servizio che sono stati raggiunti dalla notifica per pagare una multa di 1.000 euro con denuncia penale.

Una lotta aggressiva che si concentra ad ampio spettro, proprio per non lasciare indietro nessuno. Negli anni precedenti si tendeva a chiudere le piattaforme, con gli utenti che ne cercavano sempre una nuova: ora non è più possibile, perché l’utente stesso viene trovato dagli agenti per il pagamento di una multa salata.

Ci sono anche persone ingenue che credono in queste piattaforme o non hanno molta dimestichezza con la tecnologia, ed è compito della Guardia di Finanza riuscire a dare più informazioni possibili seppur con una multa. I servizi con abbonamento sono a disposizione degli utenti di ogni parte del mondo, con costi mensili che sono sicuramente minori a quelli presentati dalle multe.

Sanzioni contro gli utenti e gli organizzatori

Come accennato, la Guardia di Finanza recapita a casa una busta contenente una denuncia penale e 1.000 euro di multa da pagare. I servizi IPTV sono illegali e tutte le persone che usano il sistema non potranno più essere giustificati.

Il fenomeno ha raggiunto dei livelli particolarmente inaccettabili, con una distribuzione di contenuti non più solo attuali ma anche pornografici o comunque vietati.

Non è tutto, oltre a ricevere una multa questo sistema mette in pericolo la propria identità sul web che è scoperta e non protetta. Le piattaforme IPTV sono illegali e non sicure, ricche di virus di ogni tipologia e sistemi per rubare i dati personali. Insomma, in un mondo dove si fa attenzione a tutto non è meglio usufruire di una piattaforma a pagamento sicura e controllata?