Ferme in una stazione di servizio per un pranzo veloce, ma non si sarebbero aspettate che di lì a poco una situazione alquanto pericolosa sarebbe accaduta. Protagoniste di questa triste vicenda sono state due ragazze di 17 e 26 anni.

Erano lì con la loro famiglia quando sono state investite da un’auto guidata da un uomo di 34 anni che poi è scappato.

Investite in autogrill

Pensava che la sua fuga sarebbe durata molto e che l’avrebbe fatta franca su ciò che aveva appena causato, ma non è stato così: il destino ha avuto il suo corso e lui è stato arrestato. Non si sa ancora per quale motivo, un uomo, di origini moldave, ha investito due ragazze, di 17 e 26 anni, all’interno di un parcheggio di un’area di servizio e poi è scappato.

Le ragazze erano lì ferme con la loro famiglia per un pranzo veloce, dopo una giornata di svago sulla neve. Erano all’Autogrill di Campogalliano sull’A22. All’improvviso, l’uomo con la sua auto le ha investite ed è fuggito via, in direzione Nord.

Pensava di poter fuggire quanto più lontano possibile, non venendo quindi rintracciato dalle Forze dell’ordine, ma non è andata così. Poco più in là, sempre con la sua auto con la quale aveva investito le due ragazze, si è andato a schiantare contro la barriera all’altezza dello svincolo per Carpi. Gravemente ferito è, ora, ricoverato all’ospedale di Modena.

Le ragazze, quando sono state investite dall’auto guidata dal moldavo, fortunatamente non hanno subito gravi danni, anche se la ragazza di 17 anni ha riportato le ferite più gravi e, per questo motivo, per lei è stato reso necessario il ricovero all’ospedale di Baggiovara. Nessuna delle due però, nonostante le ferite riportate, è in pericolo di vita.

L’uomo si è schiantato, poi, contro un guardrail

Le due, insieme ai loro genitori, come dicevamo, erano ferme all’autogrill per un pranzo veloce, dopo una gita sulla neve, quando sono state investite. Ancora ignote le cause del perché l’uomo le abbia prese di mira. Ora è piantonato in ospedale, in attesa di essere interrogato.

Quando il moldavo le ha investite, è fuggito via, riprendendo la sua corsa in autostrada. Corsa che è durata soltanto pochi minuti, poiché si è andato a schiantare contro un guardrail al margine destro della carreggiata in corrispondenza dell’uscita di Carpi. La Polizia Stradale, allertata già per quello che era successo all’interno dell’autogrill stesso, lo ha immediatamente individuato e fermato. Lo hanno ritrovato ferito ed in evidente stato confusionale.

Anche lui trasportato in ospedale. Stando alle prime indagini, l’uomo era già noto per alcuni problemi di natura psichiatrica. Ora è sotto osservazione in ospedale e dovrà rispondere del reato di lesioni stradali.

Il 34enne era alla guida di una Volkswagen Passat. E’ entrato a forte velocità all’interno dell’area di servizio e, qui, ha urtato anche contro l’auto di un’altra persona lì ferma. Non accorgendosene, ha proseguito la propria corsa in mezzo alle altre auto ferme nell’area di servizio, mettendo in pericolo anche le persone che erano lì in sosta per la pausa pranzo.