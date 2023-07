Invasione di rettili in una regione italiana: rischierebbero proprio questi cittadini

È allarme invasione di rettili in Italia. In questa regione dello Stivale scatta la paura. Tutti i cittadini preoccupati. Ecco che cosa sta succedendo.

Un’invasione di rettili sta preoccupando un’intera regione italiana, proprio qui trovati degli esemplari di serpenti. Attenzione se vivete in queste zone.

Invasione di rettili preoccupa questi cittadini italiani

L’uomo con le sue infrastrutture e costruzioni continua a distruggere, giorno dopo giorno, la natura riducendo sempre di più quelli che sono gli habitat naturali degli animali che sono costretti poi a occupare nuovi spazi.

Solo di recente in varie città del Centro Sud, sono stati osservati diversi cinghiali attraversare il centro urbano. Per non parlare poi di volpi, nutrie e colonie di topi pronti a fare capolino dai sistemi di fognature. Ci sono animali piuttosto pericolosi, come per esempio i ratti, la cui presenza deve essere costantemente monitorata.

Si tratta infatti di alcuni tra gli animali più pericolosi con cui l’uomo possa entrare in contatto visto che sono veicoli di malattie e infezioni piuttosto serie. Intanto, sempre in Italia, c’è una nuova preoccupazione per i cittadini di questa regione: proprio qui scatta l’allarme, è invasione di rettili. Vediamo più nel dettaglio che cosa sta succedendo ma soprattutto dove.

Qual è la regione in cui è scattato l’allarme rettili

C’è una nuova preoccupazione per gli italiani, è allarme invasione di rettili. In questa regione bisogna stare molto attenti. Trovati alcuni esemplari di serpenti. La regione in questione è il Lazio e la città nello specifico è Roma.

La scoperta è avvenuta qualche giorno fa in alcuni depositi ATAC, agenzia autoferrotranviaria di Roma. Oltre 50 le chiamate all’Earth, un’associazione che si occupa della tutela degli animali e della salvaguardia della natura.

Tantissime le persone e le famiglie che hanno denunciato l’avvistamento di più serpenti lungo le strade o poco distanti dai marciapiedi, nei pressi delle abitazioni civili. Non è un fenomeno isolato questo. Solo una settimana fa, è stata denunciata la presenza di due vipere a Tufello e a Cinquina.

Secondo l’associazione che abbiamo menzionato sopra, si tratta di un’emergenza piuttosto seria che richiede l’intervento della regione e del comune. I volontari e i dipendenti della lega che si occupa della tutela e della protezione degli animali, hanno dichiarato che un’invasione di rettili come quella che si sta registrando a Roma deve essere tenuta sotto controllo. Ma hanno sottolineato anche che purtroppo, non esiste un ente che si occupi del recupero degli animali selvatici.

Valentina Coppola, presidentessa di questa associazione, ha dichiarato che gli avvistamenti sono ormai quotidiani e che il centralino squilla dalla mattina alla sera. I cittadini sono preoccupati. Più volte sono stati identificati rettili pericolosi e altri invece più innocui. Per il momento, non c’è stato alcun intervento da parte della regione o del comune.

I volontari delle associazioni sono gli unici che si occupano, per ora, di istruire le famiglie e le persone spaventate su come agire nel caso si ritrovassero faccia a faccia con i rettili. Spesso sono proprio loro ad allertare, dietro richiesta di aiuto pervenuta all’associazione, i Vigili del fuoco e la Protezione civile.