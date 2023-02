Sono state interrotte le ricerche dell’uomo e del bambino che si pensava fossero scoparsi da Polignano a Mare, in provincia di Bari.

Dopo 24 ore di ricerche a tappeto le autorità hanno stabilito che non c’è nessuna persona scomparsa, anche perché non ci sono state denunce in merito e quindi non si hanno nomi e volti da cui partire. Oltre alla persone che ha dato l’allarme, nessuno sembra averli visti.

Scomparsa di uomo e bambino a Polignano a Mare

Oggi abbiamo riportato la notizia di un uomo e un bambino scomparsi da Polignano a Mare, probabilmente padre e figlio, visti da un uomo che poi ha lanciato l’allarme ai Carabinieri di zona.

Subito sono scattate le ricerche dopo che il testimone ha riferito agli agenti che li ha visti sulla scogliere della terrazza di Largo Ardito e poi nello stesso punto c’erano rimasti solo degli indumenti. Sono state ore di apprensione per la comunità del luogo e anche se al momento sembra non esserci più un reale allarme, rimane il dubbio se davvero ci sia qualcuno disperso da cercare.

Il caso è sembrato strano fin da subito perché non c’è stata nessuna denuncia di scomparsa, l’unico testimone sembrerebbe essere l’uomo che faceva jogging questa mattina.

Nel luogo indicato, i Carabinieri hanno ritrovato un giubbotto giallo da bambino e delle scarpe allacciate fra di loro.

Gli ultimi aggiornamenti

Dopo aver cercato con mezzi a terra ed elicotteri per 24 ore, le autorità hanno stabilito che si è trattato di un falso allarme. Così le ricerche sono state interrotte, anche per l’assenza di segnalazioni di scomparse.

Gli inquirenti non hanno elementi sufficienti per proseguire, infatti non ci sono volti da cui partire né altre testimonianze per ricostruire anche solo parzialmente i fatti.

Non c’è stato nessun risultato in queste ore di operazioni nella zona della presunta scomparsa e in quelle limitrofe. Per le operazioni sono state utilizzate le motovedette della Guardia Costiera e gli aerei dell’Aeronautica, mentre a terra erano a lavoro le forze dell’ordine con i cani molecolari e i Vigili del Fuoco.

Il runner aveva fatto intendere che forse potevano essere caduti in mare e aveva paura che potesse trattarsi di un suicidio, per questo ha lanciato il tempestivo allarme. Nei dettagli che ha riferito, c’è quello sulla pelle scura dei due soggetti. Si è poi allontanato e al ritorno erano rimasti lì solo i vestiti.

Speriamo davvero che si sia trattato di un falso allarme come sostengono i ricercatori.