Internazionali Roma, torneo fermo per pioggia: sessione serale a rischio

By

A rischio la sessione serale degli Internazionali di Roma. In caso di rinvio i biglietti verranno rimborsati agli spettatori.

Nonostante il clima poco stabile, Lorenzo Sonego è riuscito a imporsi e concludere il suo match contro Nishioka. Ma nella serata di oggi la pioggia è tornata su Roma, e sul Foro Iliaco. In questo momento la sessione serale è a rischio. Così come il derby italiano tra Musetti e Arnaldi. In caso di rinvio delle gare i biglietti, si legge sul sito BNL, verranno rimborsati agli spettatori. I risultati del singolo femminile.

Internazionali di Roma, sessione serale a rischio causa pioggia

Anche il derby tutto italiano, quello tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, è a rischio. Il maltempo si abbatte su Roma, e anche sul Foro Italico nella serata di oggi, in un sabato che già era stato caratterizzato dalla pioggia. E non è proprio il massimo, considerando la terra rossa, giocare sul bagnato.

La giornata si è aperta alle 11:45 con tre quarti d’ora di ritardo, poi il gioco è stato nuovamente sospeso. La ripresa è arrivata solo alle 12:45, con Andrey Rublev che è stato di fatto il primo tennista a poter scendere in campo, nella gara poi vinta contro Molcan. Altre interruzioni si sono susseguite alle 14:10, con il gioco ripreso un’ora più tardi, al freddo e al vento.

Campi lenti e spettatori infreddoliti, tra impermeabili e ombrelli. L’ultimo stop nella serata di oggi, alle 20, quando restano da giocare ancora tre gare della sessione diurna, ossia quelle tra Tsitsipas e Borges, Lehecka e Marozsan e Altmaier e Tiafoe.

In caso di rinvio delle gare, la Federazione ha fatto sapere in queste ore le modalità di rimborso per chi aveva già acquistato il biglietto. L’intero prezzo, si legge sul sito ufficiale, verrà rimborsato dall’organizzazione a determinate condizioni: “Nessuno degli Allenamenti o degli Incontri, programmati nella sessione indicata sul Biglietto, trovi svolgimento nel giorno indicato”.

Lorenzo Sonego vince e passa al terzo turno

Buone notizie oggi per il tennis italiano, con Lorenzo Sonego che è riuscito a giocare e concludere il suo match. Il torinese è andato avanti contro Yoshihito Nishioka, per 2 set a 0, con il punteggio di 7-5 e 6-3. Sonego, 48esimo nella classifica mondiale contro il giapponese numero 32, passa al terzo turno, non senza qualche difficoltà.

Contro di lui si sfiderà uno tra Stefanos Tsitsipas e Nuno Borges. Il loro match stato interrotto sul punteggio di 6-3, 4-3 in favore del greco.

I risultato del singolo femminile di oggi

Oggi in campo anche il singolo femminile, con le vittorie nel terzo turno della cinese Wang Xiyu, impostasi 6-2, 0-6, 7-2 ai danni dell’americana Taylor Townsend. La colombiana María Camila Osorio ha battuto invece 6-4, 6-4 la francese Caroline Garcia. La brasiliana numero 12 al mondo Beatriz Haddad Maia ha vinto contro la polacca, numero 17, 2 set a 0, con i risultati di 7-5, 6-4. Infine l’ucraina Anhelina Kalinina numero 30, batte la statunitense Sofia Kenin, 6-4, 6-2.