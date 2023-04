Insolito avvistamento in Italia, è finito in acqua: ecco chi sarebbe il protagonista

Un recente avvistamento in Italia, ha lasciato tutti sconvolti. Dopo le numerosi segnalazioni gli agenti sono intervenuti. Non credevano ai loro occhi quando sono arrivati sul posto. Impensabile, ma il protagonista di questa assurda vicenda è proprio lui: scopriamo di più.

Proprio recentemente, in Italia un avvistamento particolare ha allarmato tantissime persone. Sono arrivate diverse segnalazioni, infatti, l’intervento è stato immediato. Cosa è accaduto? Non ci crederete mai ma il protagonista di questo episodio è proprio lui: scopriamo i dettagli di questa vicenda, poteva finire in tragedia.

Assurdo avvistamento in Italia: ecco cosa è successo

L’insolito avvistamento è accaduto proprio in un canale della città toscana di Viareggio. Sono state tantissime le segnalazioni, nella cittadina toscana.

Ma cosa è accaduto? Purtroppo un dolce animale selvatico è stato protagonista di un episodio che ha allarmato veramente tutti gli abitanti lì presenti.

Stiamo parlando di un bellissimo capriolo. L’animale è stato ritrovato all’interno di un canale, precisamente in quello di Burlamacca. Le persone lì intorno appena lo hanno visto hanno cercato di salvarlo, infatti, hanno subito salvato i soccorsi.

Gli agenti non credevano ai loro occhi. Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere un capriolo immerso nell’acqua. Il loro salvataggio è stato incredibile, ma perché l’animale si trovava dentro uno dei canali di Viareggio? Da non credere, poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia.

La dinamica

Secondo alcune segnalazioni, l’animale selvatico sarebbe precipitato in acqua per sbaglio. Probabilmente si trovava in uno stato confusionario, proprio per questo motivo, sarebbe caduto in acqua. Grazie ai passanti che sono riusciti a chiamare i soccorsi, il capriolo ora sta bene.

L’intervento della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco, della polizia e delle associazioni del posto hanno salvato la vita a questo dolce e indifeso animale selvatico. Il salvataggio è stato incredibile ed è accaduto tutto sotto gli occhi dei cittadini. Gli agenti si sono tuffati nel canale e con le loro forze lo hanno spinto fuori.

Ovviamente, dopo esser stato recuperato, il capriolo è stato lasciato libero nella sua natura, nelle vicinanze di una vasta area naturale, ovvero, quella della Macchia Lucchese.

Dopo questa vicenda così insolita, penserete che i caprioli non sanno nuotare, ma non è esattamente così. Questi animali, malgrado vivano nella terra ferma, sono bravissimi a nuotare in acqua.

Esistono diversi casi in cui i caprioli hanno deciso di nuotare in acqua anche per diversi km. Ma perché il capriolo dell’episodio che vi abbiamo appena illustrato non è riuscito a nuotare? il motivo era ben chiaro.

L’animale si era sicuramente spaventato dai rumori della città e per la paura era immobilizzato. Inoltre, si sarebbe trovato nella città di Viareggio per cercare del cibo, però, purtroppo si è catapultato in questa vicenda veramente spiacevole. Fortunatamente ora il capriolo è sano e salvo.