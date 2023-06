Insinna saluta commosso L’Eredità. Al suo posto potrebbe arrivare Insegno

Flavio Insinna ha detto addio allo show televisivo L’Eredità di cui è stato conduttore negli ultimi anni, lo scorso febbraio aveva festeggiato le 5mila puntate. L’annuncio è stato fatto in occasione della sua ultima puntata che si è tenuta ieri sera.

Il programma quando riprenderà vedrà alla sua conduzione un nuovo presentatore, ancora nessuna conferma su chi sarà il sostituto di Flavio Insinna ma voci di corridoio lasciano presupporre che sarà Pino Insegno.

Annunciato ieri l’addio definitivo di Flavio Insinna a L’Eredità

Nella serata di ieri, 18 giugno 2023, si è tenuta l’ultima puntata di questa stagione del famoso show televisivo L’Eredità che ormai da diversi anni va in onda prima del Tg1 ed è stato guidato da Flavio Insinna.

In occasione di questa ultima puntata Flavio Insinna, il conduttore, ha voluto dire addio al suo pubblico e al programma, messaggio che si è poi ripetuto anche sui suoi social network.

Tanta commozione, tanti applausi e approvazione per questo addio dolce amaro del conduttore, che molto probabilmente verrà sostituito da Pino Insegno nell’avvio della nuova stagione di L’Eredità.

Se sarà veramente Pino Insegno a sostituirlo lo sapremo solo a luglio 2023 quando usciranno i nuovi palinsesti della Rai con programmi e conduttori nelle prossime stagioni.

L’Eredità è uno dei quiz televisivi più seguiti su Rai Uno e da anni tiene compagnia a migliaia di famiglie italiane durante l’ora di cena. Flavio Insinna ha ereditato la conduzione del programma da Carlo Conti che aveva sostituito nel 2018 Fabrizio Frizzi dopo la sua morte.

Solo a Febbraio Insinna aveva festeggiato le 5mila puntate condotte con lo show televisivo, era perciò alla guida del programma da molto tempo ed è molto apprezzato dai telespettatori.

Nel suo messaggio di addio, che si è tenuto alla conclusione dell’ultima puntata, ha voluto ringraziare non solo il pubblico che in questi anni lo ha sostenuto e lo ha continuato a seguire ma anche tutta l’organizzazione che c’è dietro nel programma.

Flavio Insinna ha infatti voluto ricordare che siamo abituati a vedere solo il conduttore ma che in realtà per tenere in piedi in programma ci sono altre centinaia di persone che lavorano ogni giorno per renderlo possibile.

Il messaggio del conduttore

Un messaggio è stato diffuso sui social network del conduttore, ed è possibile leggerlo li. Un discorso si è invece tenuto proprio durante gli ultimi minuti dell’ultima puntata di questa stagione di L’Eredità.

Ecco una parte del discorso del conduttore: “ Un grazie gigante va a voi. La mia eredità siete voi, la vostra voglia di essere qua sempre, con la pioggia e col sole, ritrovarsi qua, l’appartenenza, l’amicizia, la voglia di giocare tutti insieme.”

Ed ha chiuso il suo discorso con: “La mia eredità è quella frase bellissima: ‘Flavio tu ceni a casa mia’. Voi cenate nel mio cuore, io a casa vostra. Grazie”.

Finisce in questo modo la lunga esperienza per Flavio Insinna alla conduzione dello show televisivo L’Eredità. Un altro pezzo importante di Rai Uno che abbandona la reta televisiva.