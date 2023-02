Insidioso vortice iberico arriva in Italia, la neve non si ferma: ecco dove arriva

Arriva in Italia il vortice iberico. La neve torna a far capolino. Ecco quali regioni dello Stivale si ritroveranno sommerse dai fiocchi bianchi.

Il maltempo torna sul nostro Stivale. L’Italia si ritroverà, tra qualche giorno, travolta dall’insidioso vortice iberico. La neve cadrà pure a bassa quota. Ecco dove arriva.

L’Italia ritorna nella morsa del maltempo

Fino a qualche giorno fa, sembrava essere arrivata con largo anticipo la primavera in Italia. Persino Giuliacci e i meteorologi più esperti, avevano raccontato tutto con grande sorpresa. Non ci si aspettava un febbraio soleggiato e con temperature miti.

Purtroppo però, questa tregua dal maltempo è durata pochissimo. Già da qualche ora ormai, le belle giornate hanno lasciato il posto a nubi e nebbia soprattutto in Val Padana e al Nord.

Mentre le temperature sono precipitate anche al di sotto dello zero pure al Centro. Non arrivano buone notizie nemmeno per le regioni del Sud che dovranno fare i conti con il maltempo.

A preoccupare però i meteorologi è questa volta il vortice iberico che si prepara a fare capolino sul nostro Stivale. Non si arresta la neve. I fiocchi cadranno e anche in maniera piuttosto abbondante persino a bassa quota. Alcune regioni d’Italia dovranno prestare particolare attenzione a questa tormenta di neve che promette di fare danni.

Vortice iberico in arrivo: attenzione a queste regioni, torna la neve

Il maltempo non si arresta. Se gli italiani credevano di poter finalmente godersi una primavera in anticipo, si sbagliavano. Ora il nostro Stivale dovrà fare i conti non solo con il ritorno dell’inverno e del freddo siderale ma pure con la neve.

Preoccupa i meteorologici il cosiddetto vortice iberico che promette di far tremare la nostra penisola. Una tormenta di neve è in arrivo soprattutto in alcune regioni d’Italia. Dopo l’anticiclone di San Valentino e quello di Carnevale che consentiranno di godersi ancora delle temperature miti per via di correnti sciroccali, tutto si prepara a cambiare per il Mediterraneo.

Arriva la neve soprattutto sulle Prealpi e sulle Alpi. Quando è previsto il ritorno dell’inverno? Secondo gli esperti del tempo, a partire già dal 25 febbraio una prima perturbazione legata al vortice iberico colpirà il nostro Stivale.

Anche le Alpi centro occidentali si imbiancheranno così come gli Appennini meridionali. Se anche tu avevi organizzato un fine settimana sperando nel buon tempo, ci dispiace deluderti ma con l’arrivo del weekend è previsto anche un’ondata di pioggia che colpirà buona parte dell’Italia, in particolare le regioni del Centro e del Nord.

Correnti umide sullo Stivale porteranno anche ad una rapida diminuzione delle temperature. Tra giovedì e venerdì, i meteorologi attendono però precipitazioni abbondanti nelle regioni Settentrionali e neve sulle Alpi.

La situazione non è migliore al Sud dove nubi e maltempo si registreranno anche in Campania, in Toscana Puglia e Basilicata. Insomma, godiamoci queste temperature miti che ci faranno compagnia solo per le prossime ore.

Dopo l’anticiclone di Carnevale ritorna infatti il maltempo e la situazione meteorologica cambia per l’ennesima volta. Il vortice iberico spaventa i meteorologi. Esso potrebbe provocare danni ma soprattutto far ripiombare l’Italia nella morsa del gelo.

Scongiurato, almeno per il momento, l’incubo siccità che stava preoccupando. Pioggia prevista in quasi tutte le regioni italiane. L’anticiclone di Carnevale è pronto a lasciare la nostra penisola per spostarsi verso il Regno Unito.

In Italia arriveranno pioggia e neve soprattutto al Centro e al Sud, con correnti di aria fredda provenienti dall’est che porteranno ad un repentino calo delle temperature, soprattutto nel settore medio-adriatico e nelle zone della Romagna.

Nevischi a Sud Ovest e in Piemonte. Forti venti sull’Adriatico. A partire invece dalla prossima settimana, con grande sorpresa di tutti, il freddo torna a far capolino soprattutto al Centro e al Sud.

Previste nevicate persino in Campania e in Molise mentre freddo secco nelle regioni settentrionali. Le temperature in media oscilleranno tra i 10 e gli zero gradi. Questa depressione che si sta per formare nel Mediterraneo e dipendente dal vortice iberico, torna a far parlare dell’incubo inverno.