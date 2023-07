Insegue la ex, spara al suo nuovo compagno e si suicida: un testimone filma tutto

Orrore e costernazione in Polonia, dove un uomo ha inseguito l’ex compagna, sparato in testa al nuovo partner e si è suicidato. I momenti di terrore sono stati filmati da un testimone presente e hanno fatto il giro del web. I funerali del ragazzo ucciso si terranno domani: era un blogger e un attivista.

Momenti di orrore e che rimarranno indelebili nella memoria di una giovane ragazza polacca, che dopo essere stata inseguita dall’ex fidanzato, lo ha visto uccidere con due colpi di pistola il nuovo compagno, prima di puntarsi l’arma alla tempia e suicidarsi. È quanto successo domenica 16 luglio a Poznan, in Polonia. Vittima un ragazzo di soli 30 anni rimasto ucciso dalla furia del suo assalitore, quasi coetaneo, che si è poi tolto la vita. Il tutto sotto lo sguardo terrorizzato della sua ex e quello di un testimone che ha ripreso l’accaduto, rendendo poi virale il video sul web.

Insegue la ex, uccide il fidanzato e si suicida: follia in Polonia

Una domenica di assoluto terrore per una ragazza, Julia Harmacinska, che stava passeggiando domenica 16 luglio per le strade di Poznan, una località turistica polacca, quando l’ex con cui si era lasciata da due settimane le si è parato di fronte, sparando un colpo e poi un altro alla testa del suo nuovo compagno, il blogger e attivista Konrad Domagala. Il tutto è stato ripreso da una persona residente nelle vicinanze, che ha poi pubblicato il video online, rendendolo virale.

L’aggressore, il 29enne Mikołaj Bachosz, non riusciva ad accettare che la sua ex fidanzata avesse trovato un nuovo compagno, e ha deciso di vendicarsi nel modo più crudele possibile. Le immagini del video, terrificante, mostrano la ragazza gridare disperata in cerca di aiuto davanti all’hotel The Poznan, mentre si china sul compagno a terra, mentre l’ex le si pone davanti e con freddezza spara un altro colpo al giovane ormai inerme a terra. A quel punto, si toglie il cappello e si punta la pistola alla tempia, stramazzando al suolo davanti alla ragazza in preda al terrore.

Il primo colpo avrebbe fatto scappare tutte le persone che si trovavano nella zona, prese dal panico scaturito dal rumore dell’esplosione. Julia è rimasta lì, atterrita, cercando di aiutare il suo fidanzato a terra, ormai in una pozza di sangue, mentre l’ex le rimaneva di fronte e sparava di nuovo per assicurarsi che il rivale morisse.

Stando a quanto raccontato dalle fonti locali, Domagala sarebbe morto sul colpo, mentre Bachosz una volta soccorso, sarebbe stato trasportato all’ospedale, morendo a sua volta poco dopo per la ferita riportata e autoinflitta alla tempia. I funerali del blogger si terranno domani, venerdì 21 luglio, e gli amici lo ricordano come “probabilmente la persona più positiva e allegra che abbia mai conosciuto. Era un artista, un blogger, sempre sorridente e gentile”.

“Quando è iniziata la sparatoria, la gente è fuggita in preda al terrore. A quell’ora è un posto pieno di gente, ma si è svuotato all’istante per il terrore. Ha sparato un colpo all’uomo ed è allora che è scoppiato il panico. Poi si è sparato alla testa, una scena orribile, non ci posso pensare, non posso pensare al terrore che ha provato quella ragazza che è comunque rimasta lì” ha raccontato un testimone presente alla scena. La ragazza si trova da domenica in ospedale, in stato di choc.