INPS, svolta per queste categorie: agevolazioni per i pensionati classe 58-62

Ecco per quali pensionati l’INPS ha pensato a delle importantissime agevolazioni che presto dovrebbero arrivare sul cedolino.

Tutti i dettagli riguardo quest’importantissima novità che sta facendo ben sperare milioni di pensionati di classe 58-62. In realtà si tratta di vari incentivi per alcune categorie di pensionati, in base a vari requisiti. Quello fondamentale, però, è relativo all’età.

INPS agevola i pensionati classe ’62

Arrivano ottime notizie per tutti quei pensionati classe ’62, che quindi hanno appena compiuto 61 anni o che li superano. I cittadini in questione potranno beneficiare di un importante incentivo.

Viene erogato da tutti i Comuni italiani, ma è stato pensato dal Governo, che ha inviato immediatamente la comunicazione all’ente di previdenza sociale. L’obiettivo è aiutare i pensionati e far sì che possano usufruire dei mezzi di trasporto in maniera del tutto gratuita.

Tra i trasporti pubblici di cui possono fruire questi pensionati, compaiono gli autobus, le metropolitane e persino i tram. Purtroppo, quest’agevolazione non viene erogata dall’INPS in automatico. E’ importante, quindi, che ciascun pensionato si metta in contatto con il Comune di residenza per ricevere delle delucidazioni in merito.

Uno dei Comuni che più si sta distinguendo in questo senso è, ad esempio, il Comune di Bari, dove tutti quei pensionati che superano una carta età e che hanno un reddito minimo potranno prendere i mezzi di trasporto gratuitamente.

Naturalmente, per richiedere il beneficio in questione, è fondamentale presentare al Comune una documentazione dettagliata, che comprende, ad esempio, l’attestazione ISEE che dimostra il reddito minimo.

Ma non sono soltanto coloro i quali sono nati negli anni ’62 coloro che potranno beneficiare di grandi agevolazioni da parte dell’INPS. Anche per i nati nel 1958 ci sono importanti novità, ecco che ve le sveliamo di seguito. Stanno facendo sognare i pensionati.

Importanti novità anche per chi è nato nel 1958

Altre novità incredibili sono previste, invece, per chi è nato nel 1958. In questo caso, la novità è allucinante perché riguarda sempre i trasporti, ma questa volta i viaggi in aereo.

A introdurre questa novità ci ha pensato la compagnia aerea ITA, che ha pensato a dei grandi sconti per tutti coloro che hanno almeno 65 anni. Lo sconto in questione è pari al 30% ed è pensato per i viaggi sia all’interno dell’Italia che all’estero.

Un’altra novità molto importante per quei pensionati che amano viaggiare o godersi le bellezze della propria città è lo sconto all’ingresso dei musei e di tutte le attrazioni che rientrano nella categoria di “archeologiche”.

Visto che non è più obbligatoria la prima domenica del mese gratuita, è stata introdotta questa seconda novità, almeno per avvantaggiare i pensionati. C’è da dire, però, che non tutti i siti archeologi hanno deciso di eliminare la prima domenica del mese gratuita, approfittando della legge.

C’è infatti chi ha deciso di mantenerla. In ogni caso, oltre che per i pensionati over 65, siamo sicuri che la maggior parte dei musei italiani prevedono anche delle misure per le altre categorie di cittadini, come gli handicappati, gli studenti, i disoccupati o i bambini.