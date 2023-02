INPS, se fai questa mossa ti sfilano tutti i soldi dal conto: occhi aperti

INPS: occhi ben aperti, perché questa mossa potrebbe farvi perdere molti soldi. Ecco come e per quale motivo bisogna stare in allerta. L’inganno potrebbe essere proprio dietro l’angolo.

È importante fare molta attenzione a ciò che si riceve per posta. Se ad esempio ne avete ricevuta una da parte dell’INPS, non si deve fornire alcun dato personale!In questi casi risulta infatti fondamentale non rispondere né dare informazioni di genere personale, in quanto si tratta di vere e proprie truffe per prendervi i soldi dal vostro conto. Ecco per quale motivo.

INPS, il pericolo di una frode: un bel pericolo da evitare

Come è stato accennato poco fa, bisogna avere gli occhi ben aperti: a tal proposito sembra che l’INPS abbia messo in allerta tutti gli internauti da un reale rischio correlato a un inganno. Quest’ultimo si sta propagando sempre più mediante internet e, precisamente, tramite l’arrivo di un’email che risulta essere falsa. Ciò avviene per via della pratica definita come phishing.

Ecco perché l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha deciso di intervenire, mettendo in guardia tutti gli utenti. Difatti si tratta di una truffa che si verifica attraverso l’utilizzo di un’email. Quest’ultima sta giungendo proprio in questi ultimi tempi a diverse persone. In pratica all’interno dell’email c’è una promessa assolutamente non veritiera, inerente il rimborso contributi. Per tale motivo si richiedono dei dati sensibili, per poter poi rubare i vostri soldi depositati sul conto bancario personale.

Questo è un esempio concreto di phishing, considerando che avviene proprio come solitamente accade nella pratica della pesca.

I malintenzionati tendono il classico amo, con lo scopo di ottenere attenzione e risposta da quegli utenti che risultano essere meno accorti. Ne consegue quanto sia fondamentale non cadere in questi tranelli, per evitare sgradevoli conseguenze come quella di ritrovarsi senza neanche più un centesimo sul proprio conto personale.

Come si verifica l’imbroglio della falsa email

Nel contenuto dell’email falsa da parte dell’INPS, si sostiene che si può recuperare un importo complessivo di 715,00 euro, correlato alle tasse e ai contributi che sono stati pagati durante l’anno 2022.

Nel momento in cui l’utente riceve tale comunicazione, c’è quello più attento ed esperto che capisce subito che si tratta di un’informazione non corrispondente alla verità. Poi, però, ci sono pure quelli che invece credono veramente di poter ricevere un rimborso piuttosto alto. Ed è proprio questa tipologia di persone che bisogna mettere in allerta, in modo tale da impedirgli di fare una sciocchezza.

Infatti tenete presente che a tale promessa di denaro, si aggiunge la richiesta specifica di fornire i dati personali dell’utente che ha ricevuto l’email truffa.

Ecco a cosa bisogna stare molto attenti. attenzione proprio a questo

Ed è proprio qui che si deve stare molto attenti, non rispondendo assolutamente a questa particolare richiesta. Ciò in quanto è proprio su questo che i truffatori fanno leva, per poter così derubare il malcapitato di tutti i suoi risparmi presenti sul conto personale.

Nell’email chiedono esplicitamente i dati personali dell’utente più le loro coordinate a livello bancario. Tra l’altro vanno pure a fornire un apposito link da cliccare, per indirizzare l’utente sulla pagina che dovrebbe corrispondere a quella del sito ufficiale dell’INPS.

In realtà l’utente passa su quella che viene definita come maschera, cioè un’interfaccia realizzata ad arte dai furfanti, in modo tale da far diventare maggiormente credibile la loro truffa.

Ma se si guarda in modo più approfondito il contenuto della barra del link, nella parte superiore si può chiaramente vedere che tale collegamento non corrisponde assolutamente al sito dell’INPS. Questo si capisce in quanto si può riscontrare un’inusuale serie di numeri e di lettere.

Attraverso questo trucco, i ladri sollecitano l’utente a riportare i loro dati sensibili, andandosi ad appropriare delle modalità d’accesso al conto in banca. Così da rubare tutti i soldi presenti al suo interno.

Pertanto è fondamentale non andare a cliccare sul link segnalato, né dare i propri dati.

INPS, Ii contenuto della mail: convincente, ma è solo truffa

Come detto, e come anche l’Inps invita a fare, bisogna fare molta attenzione, perchè questi malintenzionati possono davvero farla franca e aggirarvi e solo con lo scopo di rubarvi prima i vostri dati personali e poi i soldi

Il tutto infatti è fatto in modo da essere credibili, ma ora sapete che nulla di quello che è scritto sulla mail è vero. Ma cosa c’è scritto esattamente nel testo della mail?

Ecco qui di seguito il contenuto della mail che potrebbe ingannarvi.

Con la presente comunicazione la informiamo che il nostro sistema automatico INPS ci ha indicato che lei soddisfa tutti i requisiti e le condizioni per recuperare l’importo di 715,00 EURO sulle tasse e i contributi pagati nell’anno 2022.

Questo insomma è il messaggio creato ad hoc per riuscire nella propria truffa.

Sicuramente se si leggono queste righe, è quasi facile cadere in inganno, ma se si fa attenzione a quello che è stato appena detto vi salverete.

Dunque nessun rimborso e niente soldi indietro: è tutta una truffa, per questo non date i vostri dati personali, perché solo in tal modo potrete aggirare l’inganno e proteggere i vostri dati e i vostri soldi.

Attenzione anche al link che vi forniranno: è fasullo anche quello. Detto questo avete tutti gli strumenti per evitare di perdere i vostri soldi.