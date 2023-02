INPS, fortunate queste donne che potrebbero andare in pensione fino a 1 anno prima

Vi spieghiamo come mai alcune donne potranno andare in pensione addirittura un anno prima in base ai criteri dell’INPS.

Facciamo il punto della situazione sulle pensioni erogate dall’INPS e in particolare in che modo molte donne potranno andare in pensione addirittura un anno prima rispetto agli uomini.

Pensione, ecco perché le donne ci vanno prima degli uomini

In molti paesi, le donne tendono ad andare in pensione un anno prima rispetto agli uomini. Questo divario nella pensione di genere è stato oggetto di molte discussioni e dibattiti nel corso degli anni.

Una delle ragioni principali è il fatto che le donne vivono generalmente più a lungo degli uomini. Questo significa che le donne hanno bisogno di più tempo per risparmiare abbastanza denaro per la pensione e devono anche mantenere la loro pensione per un periodo più lungo rispetto agli uomini. Per questo motivo, molte nazioni hanno deciso di abbassare l’età pensionabile per le donne in modo da compensare questa disparità.

Inoltre, le donne tendono ad avere carriere lavorative diverse rispetto agli uomini, il che può avere un impatto sulla loro capacità di accumulare abbastanza denaro per la pensione. Le donne tendono ad avere più interruzioni di carriera a causa della maternità e delle responsabilità familiari, il che significa che possono avere una carriera lavorativa meno continuativa rispetto agli uomini. Ciò potrebbe significare che le donne hanno meno opportunità di guadagnare un salario più elevato e risparmiare abbastanza denaro per la pensione.

Molte donne lavorano in settori in cui i salari sono più bassi rispetto agli uomini. Ad esempio, molte donne lavorano come insegnanti, infermiere e assistenti sociali, settori in cui i salari sono generalmente più bassi rispetto ad altre professioni. Ciò significa che le donne possono guadagnare meno denaro durante la loro carriera lavorativa e risparmiare meno per la pensione rispetto agli uomini.

Infine, l’aspettativa sociale che le donne debbano occuparsi della cura dei figli e delle responsabilità familiari può anche avere un impatto sulla loro capacità di accumulare abbastanza denaro per la pensione. Le donne tendono ad avere maggiori responsabilità di cura rispetto agli uomini e ciò può limitare le loro opportunità di lavoro e di guadagno. Inoltre, le donne spesso rinunciano alla propria carriera per prendersi cura della famiglia, il che significa che possono avere meno opportunità di risparmiare denaro per la pensione.

L’INPS vuole agevolare le cittadine italiane

Le donne tendono ad andare in pensione un anno prima rispetto agli uomini nella maggior parte degli stati per una serie di ragioni. Queste ragioni includono la durata della vita più lunga delle donne, le carriere lavorative diverse, i salari più bassi e le responsabilità di cura maggiori.

Molti stati stanno cercando di affrontare questa disparità attraverso politiche pensionistiche volte a garantire una maggiore parità di genere. In particolare, la nuova riforma delle pensioni vorrebbe introdurre numerosi vantaggi per varie categorie, tra cui quelle delle donne.

Il Governo vorrebbe erogare una sorta di sconto di 4 mesi sull’età della pensione, per ciascun figlio, fino a 12 anni. In questo modo, una donna con 3 figli potrebbe andare in pensione già a 66 anni, invece che a 67.

Tuttavia, ancora molto lavoro deve essere fatto per garantire che le donne possano godere di una vecchiaia confortevole e senza preoccupazioni finanziarie.