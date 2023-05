INPS, confermato lo scivolo 10 anni prima per questi pensionati: chi c’è in lista

Ecco chi saranno quei cittadini che potranno andare in pensione 10 anni prima. Si tratta di particolari categorie.

Esistono delle particolari categorie di soggetti italiani che hanno la possibilità di andare in pensione 10 anni prima. Ecco di quali categorie di persone del nostro Paese si tratta.

Pensionati in crisi, urgono sostegni

Quest’anno 2023 sta essendo segnato da una crisi economica profonda. Il motivo dello scoppio di tale crisi è l’inflazione, che ha aumentato in un modo davvero spropositato i prezzi di qualsiasi cosa, dalla spesa fino alle bollette.

I cittadini italiani, soprattutto i pensionati, hanno bisogno di sostegni da parte dello Stato e per questo li hanno chiesti al Governo italiano. Il Governo di Giorgia Meloni ha risposto, assieme ai suoi Ministri, con aiuti che stanno sostenendo i cittadini in questo grande periodo di difficoltà.

Ma molti cittadini desiderano di più e vogliono ricevere dei fondi economici che possano gestire settimanalmente o mensilmente. Vogliono dividere questi aiuti per poter effettuare la spesa, pagare le bollette e fare qualsiasi cosa possa aiutarli a condurre una vita dignitosa.

Per fortuna, esiste una novità che non tutti conoscono e che permettere addirittura di andare in pensione 10 anni prima. Si tratta di un grande sostegno per i cittadini italiani, che finalmente potranno beneficiare di questi aiuti da parte dello Stato.

Si tratta di una sorta di pensione, che però non viene erogata dall’INPS. Non è l’ente di previdenza sociale, infatti, a emetterà sui conti in banca e in generale sui cedolini dei cittadini. Sono altri enti i responsabili di quest’erogazione, che potrebbe arrivare nelle tasche di pochi fortunati.

Se volete sapere in cosa consiste questo beneficio e in che modo potete ottenerlo direttamente sul vostro conto, ecco che di seguito vi sveliamo in cosa consiste. Soltanto così potrete andare in pensione 10 anni prima. Questo metodo non è conosciuto da molti, eppure è davvero efficace.

Vanno in pensione 10 anni prima

Per fortuna, esistono delle soluzioni per molti cittadini italiani che hanno bisogno di beneficiare di sostegni da parte dello Stato italiano.

Queste soluzioni permettono, ad esempio, di andare in pensione in anticipo, nel caso in cui si avesse perso il lavoro da più di due anni. Possono beneficiare di quest’aiuto da parte dello Stato italiano tutti coloro che sono nati tra il 1961 e il 1966.

Questi cittadini possono andare in pensione 10 anni prima! Si tratta di una speciale soluzione che non va chiesta, però, all’INPS, ma al fondo pensionistico al quali si hanno già versato i contributi. A quel punto non sarà l’ente di previdenza sociale a erogare la pensione al cittadino italiano, ma il fondo in questione, che erogherà anche l’eventuale pensione di reversibilità.

Chiunque percepisca quest’ammontare può interrompere la sua erogazione in qualsiasi momento. Questa soluzione viene data perché il soggetto che ha richiesto l’aiuto può ritornare a lavorare in qualsiasi momento.

Bisogna sapere, inoltre, che la rendita è cumulabile sia con i redditi da lavoro che con la NASPI, una misura assistenziale che in molti percepiscono.