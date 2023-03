INPS, brutte notizie per questi pensionati che si ritroveranno il cedolino ridotto

L’INPS ha annunciato grosse novità in materia di pensioni e che vi sarà un cedolino ridotto per questi pensionati.

Scopriamo insieme tutte le novità in materia di cambi pensionistici dovuti alla nuova manovra sulle pensioni del Governo di Giorgia Meloni. Le principali novità saranno legate all’IRPEF, che porterà maggiorazioni sul cedolino di alcuni pensionati, mentre riduzioni per altri.

Cambiano le aliquote IRPEF

La nuova manovra pensionistica pensata dal Governo di Giorgia Meloni sta portando con sé grosse novità. Alcune novità riguardano le aliquote IRPEF, che saranno completamente stravolte.

I Ministri, infatti, hanno voluto 3 fasce invece di 4. Questa modifica svolgerà completamente le pensioni di molti tra i cittadini italiani.

Ecco quali sono le quattro fasce attualmente in vigore:

fascia dei redditi fino a 15.000 euro, che ha un’aliquota del 23%; fascia dei redditi tra i 15.000 e i 28.000 euro, che ha un’aliquota del 25%; fascia dei redditi tra i 28.000 e i 50.000 euro, che ha un’aliquota del 35%; fascia dei redditi oltre i 50.000 euro, che ha un’aliquota del 43%.

Le nuove fasce pensate dal Governo, invece, sono 3 e sono le seguenti:

fascia dei redditi fino a 15.000 euro, con un un’aliquota del 23%; fascia dei redditi tra i 15.000 e i 50.000 euro, con un’aliquota del 27%; fascia dei redditi oltre i 50.000 euro, con un’aliquota del 43%.

Queste nuove fasce si ripercuoteranno, naturalmente, sull’ammontare delle pensioni, sia di quelle di vecchiaia che di quelle di reversibilità. In questo caso, ad esempio, chi percepisce mensilmente una pensione di 2400 euro, vedrebbe aumentare esponenzialmente la sua pensione. La sua aliquota IRPEF, infatti, passerebbe dal 35% al 27%.

Purtroppo, però, non per tutti i pensionati italiani andrà così. Alcuni, al contrario, vedranno ridursi l’importo della loro pensione.

Cedolino ridotto per questi pensionati

Il Governo di Giorgia Meloni aveva annunciato importanti aumenti in materia di pensioni per quest’anno 2023. Purtroppo, però, ci saranno alcuni pensionati che non vedranno grosse maggiorazioni.

Nel 2023, infatti, ci sarà un cedolino ridotto per questi pensionati, che non vedranno grossi benefici per via delle nuove fasce, modificate in base all’IRPEF.

In particolare, non avranno un cedolino maggiorato coloro che possiedono un reddito annuale fino a 15 mila euro. Chi percepisce le pensioni più basse del nostro Paese, infatti, non potrà contare su nessun bonus. La sua aliquota, infatti, si manterrà sul 23%.

Stessa cosa vale per i pensionati che, al contrario, hanno un reddito annuale molto alto, che raggiunge e addirittura supera i 50 mila euro. In questo caso, infatti, l’aliquota confermata è del 43%.

Si tratta di una notizia che ha fatto scoppiare parecchie polemiche, soprattutto tra chi nota che lo Stato gli ha riservato lo stesso trattamento di coloro che percepiscono delle pensioni altissime.

I pensionati italiani stanno vivendo un periodo di crisi fortissimo, dovuto alla ripresa economica post pandemia e allo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina. Adesso, in molti vorrebbero ricevere un sostegno concreto dallo Stato italiano, che non può tradursi in riduzioni pensionistiche. I nostri cittadini vogliono risposte e ricevere bonus e maggiorazioni sul cedolino il più presto possibile, per affrontare la vita di tutti i giorni.