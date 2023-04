INPS, bella e inaspettata sorpresa per gli over 60 e 70: dai il tuo IBAN

L’INPS ha in serbo alcuni bonus, già previsti dal Governo Meloni, sorpresa per tutti gli over 60 ed i 70 anni. Vediamo di cosa si tratta.

Il bonus previsto dall’INPS potrebbe essere accreditato immediatamente sul conto corrente dei diretti interessati.

INPS sorpresa per tutti gli over 60 e 70

Quando si parla di aumento di prezzi e crisi economica, i soggetti che potrebbero soffrirne di più sono le persone nella fascia d’età tra i 60 ed i 70 anni. Anche se, tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, tra conflitto in Ucraina e aumento del costo della vita, la crisi economica sta interessando un po’ tutte le categorie di lavoratori.

Vero è che gli anziani ci rimettono per primi perché sono proprio le pensioni ad essere più sensibili ai cambiamenti economici anche non troppo eccessivi, diventando un indicatore.

Quando c’era il Governo Draghi, si procedette ricorrendo a delle misure fuori dal comune per evitare danni troppo gravi. All’epoca, infatti, le pensioni rivalutate vennero anticipate di due mesi.

Per supportare al meglio gli appartenenti alla fascia d’età 60/70 l’INPS, su iniziativa del Governo Meloni, ha deciso che nelle prossime settimane, potrebbero arrivare per loro dei bonus a pioggia che verranno accreditati direttamente sul proprio conto corrente.

Quali sono i bonus

Stando a quanto comunicato dall’INPS, i primi bonus sono relativi a chi è over 60. In particolare, si fa riferimento alla carta acquisti. Quest’ultima, servirà per far fronte alle spese familiari. Ad esempio, se in famiglia è presente un bambino al di sotto dei tre anni. La carta può essere richiesta anche per far fronte alle spese necessarie per l’assistenza degli anziani over 60. Tale misura funziona in questo modo: è prevista una ricarica pari ad 80 euro, che viene fatta ogni due mesi, che può esser spesa per acquistare prodotti di prima necessità.

La carta acquisti potrà essere richiesta con un’attestazione ISEE valida, che non supera i 7.640,18 euro. Quando si compiono i 70 anni, il reddito limite cresce a 10.186,91 euro.

I bonus previsti dall’INPS, però, non sono finiti qui. Chi è over 75 enne, può essere esentato dal pagamento del Canone RAI. Il Canone RAI, però, viene accreditato direttamente sulla bolletta della luce. Per questo motivo, deve essere inviato il modulo previsto per l’esenzione. L’ISEE massimo per poter essere esentati è pari a 8.000 euro di reddito.

Un’altra agevolazione riguarda coloro che hanno un reddito che non supera i 36.151,98 euro, over 65 anni. Costoro, infatti, potranno fare richiesta per essere esentati dal pagare il ticket sanitario. Tale misura può essere richiesta anche dagli over 60 che percepiscono le pensioni minime. Il pagamento del ticket può essere evitato non solo per se stessi ma anche per i propri familiari. La condizione necessaria è che il reddito della totalità della famiglia non superi 8.263,31 euro se non si è sposati, oppure 11.362,05 euro se si è in coppia.