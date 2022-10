INPS: aumenti sulle pensioni di dicembre, ma per chi fa parte di questa categoria

Questa categoria avrà un aumento sulle pensioni di dicembre che si sommeranno ad altre somme più alte. Facciamo subito chiarezza?

Il tema pensioni è sempre al centro di ogni tipo di dibattito, televisivo e non. I pensionati vogliono risposte e sperano in rapido cambiamento dato dal Governo Meloni e dal suo esecutivo. Per ora i pensionati sarebbero felici di ricevere alcune delucidazioni sugli assegni bassi e tra gli obiettivi del Governo non mancano di certo le varie risposte da dare ai vari cittadini. Lasciando un attimo questo discorso da parte, c’è una categoria specifica di pensionati che a dicembre potranno contare sugli aumenti che daranno sicuramente una boccata di ossigeno.

Aumenti pensioni di dicembre: le novità

Come abbiamo già ampiamente argomentato sopra, i pensionati oggi sono messi a dura prova dagli assegni bassi e dalle tante domande senza risposta. Il discorso si amplia quando parliamo di altri tipi di pensioni e di come alcune famiglie non possono più supportare queste quote basse e il caro vita.

L’inflazione, secondo gli esperti, ha raggiunto ora il 9% con i potere di acquisto di tutti i consumatori che crolla inesorabilmente. Per il mese di dicembre arrivano alcune notizie che potrebbero far piacere ad una categoria in particolare, con aumenti che andranno a contrastare il caro bollette e non solo.

Pensioni di invalidità: quali sono gli aiuti in più

Il discorso è incentrato sulle pensioni di invalidità, di solito non molto alte per gli importi di fine mese. Le famiglie aventi diritto si sono rese conto di non poter più pagare le utenze e le spese solite del mese percependo somme molto basse.

Per il mese di dicembre arrivano delle buone notizie, con alcuni aumenti non da poco. Prima di tutto, la pensione di invalidità avrà la tredicesima e poi dei bonus che faranno lievitare l’importo. La tredicesima è una mensilità in più ed esiste oramai dagli anni ’60: se una volta veniva spesa per i regali di Natale, quest’anno verrà sicuramente utilizzata per altri scopi primari.

Pensioni a dicembre: quali sono le cifre dell’aumento?

Insieme alla tredicesima, l’assegno delle pensioni di invalidità – avrà un aumento del 4% grazie al Decreto Aiuti Ter. Cosa vuol dire? Che si potranno ricevere ben 150 euro in più sul cedolino di dicembre che andranno a sommarsi direttamente alla tredicesima.

Un esempio? 150 euro in più per la pensione insieme a conguaglio e tredicesima. Sono tutti aiuti che arrivano dal Governo Draghi e trovano spazio oggi nel nuovo esecutivo della Meloni. Ricapitolando: i pensionati con pensione di invalidità – ma anche chi ha quella di anzianità – si troverà sul cedolino 150 euro in più di bonus oltre alla tredicesima e al conguaglio.

È bene chiedere consiglio al proprio Caf di competenza o direttamente all’Inps così da avere un quadro generale di tutti i requisiti, oltre che gli aumenti che si riceveranno in busta paga.