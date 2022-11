INPS, 500 euro in più sulle pensioni: l’aumento spetta a queste categorie

Buone notizie in arrivo per i pensionati italiani che potranno beneficiare di un aumento pari a 500 euro. Tuttavia, l’aumento spetterà solo a queste categorie: ecco a chi.

In questi mesi ci sono buone notizie per i titolari degli assegni previdenziali INPS che potranno beneficiare della rivalutazione monetaria, del conguaglio, degli arretrati, dei bonus una tantum contro il caro energia, della tredicesima e del bonus tredicesima, che saranno accreditati a dicembre.

Finalmente, anche i pensionati potranno tirare un sospiro di sollievo visto che i tempi non sono facili ed il contesto economico è assai incerto e critico. INPS ha voluto fare un “regalo” ad una determinata platea di pensionati che potrà incassare sul cedolino INPS un importo più sostanzioso pari a 500 euro in più rispetto sulle pensioni. Di quali pensioni stiamo parlando? Scopriamolo.

Aumento Pensioni: cosa sta succedendo?

I pensionati non sono mai stati così fortunati come in questo periodo grazie alla rivalutazione monetaria prevista per contrastare l’impennata dell’inflazione e il salasso in bolletta. La perequazione spetta a tutte le tipologie di trattamento previdenziale erogate dall’INPS. Come comunicato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, una ristretta platea di pensionati potrà beneficiare del conguaglio di perequazione della pensione.

L’importo medio è di circa diciassette euro ed è stato accreditato all’assegno previdenziale del mese di novembre. Per il mese di dicembre gli aumenti saranno ancora più interessanti dato che INPS accrediterà la tredicesima mensilità ed il bonus mensilità, che sarà erogato a favore dei pensionati che percepiscono la pensione minima. A lievitare l’assegno previdenziale è anche l’accredito del bonus una tantum 150 euro: questa indennità sarà accreditata solo ai pensionati che hanno maturato un reddito inferiore ai ventimila euro.50

Aumento Pensioni di 500 euro per questa platea di beneficiari

INPS aumenterà l’assegno della pensione di reversibilità. Si tratta di un trattamento che è conosciuto anche come pensione ai superstiti: si tratta di un’indennità che spetta ai familiari di un pensionato iscritto ad una gestione previdenziale INPS. Si tratta di una pensione indiretta che viene erogata molto spesso alle donne vedove.

Non sempre l’importo accreditato a favore del coniuge superstite è sufficiente per coprire tutte le spese quotidiane. Anche per le pensioni di reversibilità, la normativa ha stabilito l’adeguamento della somma accreditata rispetto all’inflazione. Ciò consentirò di aumentare il potere di acquisto dei beneficiari dell’assegno di reversibilità.

I titolari dell’assegno di reversibilità o della pensione ai superstiti che si trovano in uno stato di difficoltà economica ed abbiano necessità di assistenza e di cura, possono beneficiare di un aumento pari a 500 euro in più.

Con l’avanzare dell’età è facile che una vedova non sia più in grado di lavarsi, farsi la spesa, pulire la casa, per questo deve necessariamente chiedere l’assistenza a domicilio e ricevere l’aiuto anche per le più elementi e banali azioni della vita quotidiana. Pertanto, la vedova che percepisce l’assegno di reversibilità può richiedere all’INPS l’indennità di accompagnamento presentando la relativa domanda.