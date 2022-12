INPS, 50 e 150€ di bonus per queste categorie e aumenti pensioni a gennaio

Ecco quali saranno gli aumenti pensionistici a partire da gennaio e a quali cittadini INPS erogherà bonus di 50 e 150 euro.

Il Governo sta per firmare la nuova manovra. Previste grandi novità in materia di bonus e di pensioni. In particolare, scopriamo insieme a quanto ammontano le rivalutazioni pensionistiche previste per il 2023 e a chi sono destinati due bonus davvero richiesti dai cittadini italiani, quello da 50 euro e quello da 150 euro.

Tutto sulle rivalutazioni pensionistiche

Il nuovo anno 2023 accoglierà varie rivalutazioni pensionistiche, dovute all’inflazione che ha provocato un aumento dei prezzi. La guerra tra Russia e Ucraina ha causato uno spropositato aumento dei costi praticamente di ogni cosa.

La crisi energetica e delle risorse naturali ha fatto lievitare il costo dei generi alimentari come delle bollette. Il costo dell’energia elettrica, ad esempio, è arrivato alle stelle. Per fortuna, alcuni stipendi aumenteranno presto e anche le pensioni si dovranno adeguare.

In base agli emendamenti depositati già dal Governo Meloni, che dovrebbero essere firmati entro il 31 di dicembre del 2022, si prevedono delle rivalutazioni in tema di pensioni.

Le percentuali delle rivalutazioni pensionistiche sono cambiate ulteriormente negli ultimi giorni. Adesso, si tratta di una maggiorazione dell’8,8% per tutti coloro che percepiscono una pensione minima e del 7,3% per quei pensionati che ricevono fino a 2100 euro lordi al mese.

Non è detto, però, che queste siano le percentuali definitive, perché potrebbero cambiare da un momento all’altro e venire maggiorate o addirittura ridotte. Nel frattempo, gli italiani sono in attesa di sapere come fare per ricevere due bonus, che farebbero sicuramente bene alle loro tasche.

Stiamo parlando del bonus da 50 euro e di quello da 150 euro, che verrà erogato soltanto a degli specifici soggetti. Scopriamo insieme di quali si tratta.

INPS eroga 50 e 150 euro a questi soggetti

L’INPS erogherà presto alcuni bonus che aiuteranno i cittadini a far fronte alle spese. Il primo è dell’ammontare di 50 euro e si chiama “bonus occhiali“.

E’ pensato per tutte quelle famiglie di lavoratori e pensionati, dove almeno un membro ha bisogno degli occhiali, con un reddito annuale massimo di 10 mila euro. I 50 euro in questione verranno erogati alle famiglie in possesso dei requisiti sotto forma di voucher.

La domanda dovrà essere inoltrata attraverso un’applicazione, che non è stata ancora rilasciata dagli enti preposti.

Per quanto riguarda il bonus da 150 euro di cui si parla tanto in questi ultimi giorni, non si tratta d’altro che dell’agevolazione pensata per i lavoratori domestici, che si aggiunge a quella per i pensionati. Questi soggetti ne avevano già fatto richiesta tempo fa.

Finalmente, però, è arrivato il momento dell’erogazione: INPS ha comunicato che sarà il 30 di dicembre del 2022. Chi non aveva ancora fatto richiesta all’INPS del bonus 150 euro, purtroppo, non potrà attualmente beneficiarne.

La bella notizia è che, invece, gli italiani sono ancora in tempo per richiedere il bonus da 50 euro, le cui modalità di domanda verranno specificate nelle prossime settimane. Non vi resta che continuare a seguirci per rimanere aggiornati una volta che verrà annunciata la procedura per richiederlo.