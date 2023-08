INPS, 14 novità dal primo di agosto: cosa cambia a partire da oggi sui cedolini

A partire dal primo agosto ci sono da parte di INPS 14 novità per gli italiani. Scopriamo tutte le sorprese del mese di agosto!

Dal primo agosto l’INPS annuncia novità sui cedolini, ma in tutto il mese ce ne saranno ben 14 di novità per gli italiani. Tante le misure che entreranno in vigore, alcune delle quali annunciano delle restrizioni.

Invece, per alcuni pensionati ci sarà un aumento sul trattamento visto che molti percepiranno gli arretrati spettanti grazie alla rimodulazione dell’assegno prevista dalla legge di Bilancio. Vediamo nel dettaglio tutte le novità di agosto 2023!

INPS:14 novità dal primo di agosto 2023

Le ragioni per cui il mese di agosto 2023 sarà un mese di novità per tutti sono almeno 14. Ecco infatti alcune delle misure che andranno a rimpinguare le tasche di molti cittadini italiani:

Bonus carta acquisti 382 euro;

Assegno universale maggiorato;

Nuovo decreto salva spesa, estensioni dei bonus spesa fino a dicembre;

Decreto Meloni per accordo salva spesa;

Riforma fisco, nuova Irpef;

Stretta su assegno inclusione con decreto Calderone;

Esclusione di nuove fasce da bonus 350 euro e 500 euro;

Esclusione di nuove categorie da RdC a partire da agosto;

Sostegno formazione lavoro, bonus 350 euro mensile;

Cambiamento canone Rai da agosto 2023;

Modifiche per le pensioni di invalidità da agosto 2023;

INPS annuncia ricalcolo assegni invalidi parziali e totali;

Date ufficiali ad agosto per assegno unico universale;

Lavorazioni e anticipato pagamento RdC.

La social card da 382,50 euro

Beneficeranno della social card per combattere il caro spesa in modo particolare le famiglie numerose. Ovviamente non spetterà né alle coppie né a i single, quindi queste categorie rimarranno a bocca asciutta. Come previsto dal decreto del 18 aprile 2023, il bonus va a beneficio dei nuclei familiari che hanno un Isee non oltre i 15mila euro.

Inoltre, non spetterà neanche se in famiglia c’è un membro che prende il rdc, la Naspi, il reddito di inclusione, l’indennità di mobilità, la cassa integrazione e qualsiasi altra tipologia di assistenza assegnata dal governo.

Esclusi da RdC a partire da agosto

Per molti cittadini luglio è stato il mese in cui hanno ricevuto per l’ultima volta il Reddito di cittadinanza 2023. Non riceveranno più il sostegno alla povertà gli occupabili, come previsto nella Manovra di bilancio 2023. Altre categorie di cittadini percepiranno il reddito fino al 31 dicembre 2023.

In una nota stampa del 28 luglio l’INPS ha sottolineato che è stato inviato a coloro ai quali è stato sospeso il reddito un sms da parte dell’ente per avvisarli ulteriormente. E’ stato anche aggiunto che, se s servizi sociali dovessero prenderli in carico, verrà revocata la sospensione.

INPS 14 novità: cosa cambia ad agosto sui cedolini

Ad agosto accade qualcosa di importante sui cedolini. Infatti, in questo mese l’INPS ha annunciato che ci sarà un aumento sull’assegno per via degli arretrati che sono stati calcolati come previsto dalla legge di Bilancio. Si tratta della rimodulazione dell’assegno e ad agosto verrà accreditato anche il conguaglio riguardante il modello 730. Dunque, ci sarà un assegno più ricco ad agosto per molti pensionati.

Le modalità di ritiro della pensione sono le stesse delle altre volte: chi ha l’accredito in banca non deve fare nulla, mentre chi riceve la pensione in posta deve rispettare l’ordine alfabetico. Il tetto massimo di trattamento è pari a 4mila euro e gli aumento possono essere alti se c’è il rimborso Irpef, o bassi se ci sono trattenute.

La trattenuta in questo caso verrà calcolata nel mese di ottobre. Inoltre, l’INPS ha aggiunto nel mese di luglio 2023 l’ente ha dato il via agli accertamenti per verificare le prestazioni erogate nel 2020/21 e collegate al reddito. Se ci sono modifiche ad agosto il trattamento potrà subire un altro aumento.