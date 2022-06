Inizia la nuova vita di Tevez, allenatore del Rosario Central

Dopo una straordinaria carriera da calciatore Carlitos Tevez ha ufficialmente iniziato la sua nuova avventura sulla panchina firmando per il Rosario Central, squadra storica del campionato argentino.



L’ex calciatore di Juventus e Manchester City, tra le tante, è pronto ad iniziare la sua nuova vita da allenatore con la stessa voglia con cui a concluso quella da giocatore e con l’ambizione di affermarsi in Argentina per poi tornare a conquistare l’Europa anche come allenatore.

Tevez riparte dal Rosario Central

Già da giocatore Tevez era un perfetto allenatore in campo e sapeva trasmettere ai suoi compagni di squadra una grande determinazione che spesso si rivelava vincente per le stagioni calcistiche.

Alla conferenza di presentazione Tevez ha parlato anche di Angel Di Maria, nativo di Rosario e tifosissimo del club allenato dall’Apache.

L’ex calciatore del Boca ha svelato di fare un tentativo nei prossimi giorni per convincere il “fideo” a tornare in Argentina già quest’anno e di aiutare il Rosario a tornare ai vertici del campionato.

Di Maria, salutato il Paris-Saint Germain, è ormai da settimane vicinissimo a firmare un biennale con la Juventus che ha messo sul piatto un’offerta da circa 7 milioni di euro a stagione e aspetta fiduciosa una risposta dell’argentino.

Carlitos Tevez potrebbe dunque dare una grande delusione al club bianconero, con cui ha vissuto due annate bellissime vincendo due scudetto e disputando una finale di Champions League.

Angel Di Maria non ha mai nascosto la sua voglia di tornare in Argentina, motivo per cui vorrebbe dalla Juventus un contratto annuale, ma sembra difficile ipotizzare un rientro in America a 4 mesi dall’inizio del Mondiale con il “fideo” che vorrà trascinare l’Argentina ad una storica cavalcata.

Tevez, tecnica e cuore

Ha giocato e vinto ovunque Carlitos Tevez, sportivo che ha sempre unito una tecnica straordinaria ad una cattiveria agonistica come pochi altri.

Tornato recentemente all’Allianz Stadium, l'”Apache” ha ricevuto la standing ovattino dal suo vecchio pubblico bianconero che non ha dimenticato le superbe stagioni dell’argentino che, sotto la Mole, ha giocato le migliori stagioni della sua carriera (come da lui stesso dichiarato).

Vedremo dunque come Tevez riuscirà a gestire la sua grinta in panchina e come imposterà il gioco della sua squadra che si affida a lui per tornare competitiva in Argentina e sognare di mettere pressione alle corazzate Boca Juniors e River Plate.