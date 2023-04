Infortunio Osimhen, il Napoli vuole recuperarlo prima della Champions

Inizia la settimana e anche terapia per Victor Osimhen, che intende recuperare dall’infortunio per la gara di andata di Champions contro il Milan.

La lesione distrattiva all’adduttore sinistro ha fermato Osimhen che ha saltato la sfida di campionato contro il Milan di ieri al Maradona. L’attaccante nigeriano inizia la settimana con la terapia per tentare di reculare in tempo, con l’andata dei quarti di finale nel mirino. Il Napoli vorrebbe avere a disposizione la sua punta di diamante già a disposizione il prossimo 12 aprile.

Osimhen, obiettivo rientro per la gara di andata contro il Milan

Nella giornata di ieri si è concluso il primo capitolo di questa triplice sfida tra Napoli e Milan. Occhi puntati adesso sulla Champions, con particolare attenzione alla situazione Osimhen. Alla vigilia della gara di campionato tra i partenopei e il diavolo finita 0-4 in favore degli uomini di Pioli, il forfait del nigeriano aveva destato qualche preoccupazione, ma soprattutto in vista della doppia sfida di coppa.

Oggi, secondo quanto si apprende, Osimhen ha iniziato le terapie per il recupero dell’infortunio all’adduttore sinistro. In Africa infatti il numero 9 azzurro, durante la sosta per le nazionali, è tornato a Castel Volturno senza mascherina porta fortuna e con una lesione distrattiva.

I tempi di recupero sembrano aggirarsi proprio tra i 10 giorni, che potrebbero bastare per avere di nuovo in campo il capocannoniere della Serie A. Anche i compagni hanno ripreso ad allenarsi, per la sfida contro il Lecce che andrà in scena venerdì alle ore 19:00. Chi è sceso ieri in campo ha svolto un lavoro a parte in palestra, mentre il resto della squadra ha effettuato una fase di attivazione muscolare, per poi andare in campo per una partitella. Bereszynski ha svolto lavoro personalizzato.

Napoli-Milan: il primo atto ai rossoneri

La netta vittoria dei rossoneri di ieri sera ha aperto le danze tra Napoli e Milan. Squadre che si affronteranno altre due volte, il 12 aprile a San Siro, per l’andata dei quarti di finale di Champions League, e infine il 18, per il ritorno al Maradona. L’assenza di Osimhen ieri si è fatta certamente sentire in fase realizzativa per i partenopei, che hanno creato pochi pericoli alla porta di Maignan, sprecando anche qualche palla gol di troppo.

Dall’altra parte invece il Milan ha ritrovato grande carica e certezze, con il vecchio modulo. Tanto passerà dal recupero del numero 9, è questa la sensazione, per lo storico quarto di finale tutto italiano.