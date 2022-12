Indiscrezione da Buckingham, l’avrebbe cacciata dal Palazzo: sudditi preoccupati

Camilla Parker senza freni. La moglie di Re Carlo III è diventata ingestibile. Avrebbe deciso di cacciare proprio lei da palazzo reale. Ecco l’indiscrezione che lascia i sudditi interdetti.

Camilla Parker, la Regina consorte sta facendo sentire la sua voce prepotentemente. Arriva l’indiscrezione che fa tremare la Royal Family: lei fatta fuori dalla casa reale di punto in bianco.

Camilla Parker, la Regina ingestibile

Finalmente Camilla Parker ha raggiunto il suo obiettivo: diventare moglie di Carlo ma soprattutto regina del Regno Unito. Secondo i sudditi inglesi, che non tollerano la presenza a corte della nuova Queen, la ex signora Parker-Bowles è riuscita, seppur dopo anni, nel suo intento: aggraziarsi la compianta Regina Elisabetta e facendo fuori l’iconica Lady Diana.

Anche se rispetto ad altre donne della Royal Family, come Kate Middleton, per esempio, la nuova sovrana ha un indice di popolarità piuttosto imbarazzante, è lei però che ha il coltello dalla parte del manico.

Non solo Carlo può decidere per la Corona ma ora anche a lei che si mormora, almeno questo si dice a palazzo, che sia una delle consigliere più fidate del monarca. Un’indiscrezione arriva proprio da Buckingham Palace e lascia tutti senza parole. La regina è pronta a farlo sul serio. Ecco chi vuole fuori ad ogni costo dalla corte britannica e dalla Royal Family.

Lei fuori dal palazzo: caos a corte

Camilla Parker sta iniziando ad agire in qualità di Regina consorte seppur muovendosi dietro le quinte. Le decisioni che il nuovo sovrano, Re Carlo, sta adottando, si dice che siano dettate in buona parte dai consigli di Camilla Parker che ora avrebbe intenzione di fare fuori lei dalla casa reale: stiamo parlando di Meghan Markle.

Non è mai andata d’accordo con la moglie del principe Harry, la nuova Regina consorte che per la ex attrice americana non ha mai provato particolare simpatia. In realtà, la star di Suits non è mai piaciuta a nessuno a corte, nemmeno a Carlo né tantomeno a Kate che da sempre la snobba.

Ebbene, a seguito del documentario di Harry e Meghan andato in onda su Netflix solo qualche giorno fa, Camilla Parker indispettita, avrebbe deciso che è arrivato il momento di agire.

Le dichiarazioni che gli attuali Duchi di Sussex hanno rilasciato in mondovisione, come accuse di razzismo e critiche alla Royal Family, hanno dato tanto a pensare ai membri della casa reale britannica.

Camilla è intenzionata ad appoggiare la richieste del Governo britannico di spogliare Harry e Meghan del titolo di Duchi del Sussex. Come sappiamo, solo poco tempo fa, salito al trono, Carlo aveva iniziato una procedura volta allo snellimento della monarchia.

Corona e politica nuove alleate contro di lei

Il sovrano aveva pensato di togliere a Harry e Meghan il titolo reale ma fino a ora ciò non è accaduto. A seguito però del documentario dei due coniugi, il Governo inglese ha preso parola e con ogni probabilità procederà ad avanzare (sperando nell’accoglimento), la richiesta di appellarsi ad un’antica legge britannica che concede ai parlamentari la possibilità di spogliare i reali delle loro cariche.

Camilla è d’accordo. La nuova Regina consorte non vuole più avere nulla a che fare con Meghan e si mormora, ciò lo ha affermato un esperto reale, che qualche tempo fa, in occasione di una visita di Harry e Meghan in Inghilterra, la Parker avrebbe furiosamente litigato con la Markle, intimandole di lasciare immediatamente la casa reale.

Insomma, la moglie di Harry non è benvoluta a palazzo. I reali attendono in ogni caso la seconda parte del documentario che vedrà la luce il 15 dicembre, giorno in cui a Buckingham Palace ci saranno i canti natalizi con Kate Middleton come protagonista.

La situazione dunque è piuttosto delicata ma la nuova Regina consorte non ha dubbi: Meghan deve essere fatta fuori dalla Royal Family.