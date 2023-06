India, quasi 100 i morti a causa del caldo

By

Meteo, non si placa la forte ondata di caldo che interessa l’India. Nelle ultime 48h, due degli stati più densamente popolati dell’India, ovvero Uttar Pradesh e Bihar, sono stati duramente colpiti da un’eccezionale ondata di caldo. Questa improvvisa e intensa escalation delle temperature ha purtroppo causato un tragico bilancio di almeno 96 vittime in queste regioni.

La grave situazione climatica che ha colpito Uttar Pradesh e Bihar ha avuto conseguenze devastanti sulla popolazione locale. Le persone hanno lottato per far fronte alle temperature estreme, che hanno raggiunto livelli record e hanno reso l’ambiente estremamente pericoloso per la salute umana.

Le autorità statali hanno anche lanciato campagne di sensibilizzazione per informare la popolazione sui rischi associati all’esposizione prolungata al caldo e alle misure preventive da adottare per evitare complicazioni legate al calore. È stata raccomandata l’importanza di idratarsi adeguatamente, evitare l’esposizione diretta al sole durante le ore più calde della giornata e cercare rifugio in ambienti freschi e ombreggiati

Meteo, il caldo fa vittime

Funzionari locali hanno recentemente reso noto che un’ondata di caldo senza precedenti ha causato un triste bilancio di almeno 96 persone morte negli ultimi giorni negli stati altamente popolati dell’Uttar Pradesh e del Bihar, situati nell’India settentrionale e orientale rispettivamente.

Questa notizia preoccupante è stata riportata dal noto quotidiano The Hindu, che ha evidenziato come le regioni del Paese siano state afflitte da temperature soffocanti.

Secondo quanto riportato, tutte le 54 vittime dell’Uttar Pradesh sono state registrate nel distretto di Ballia, che si trova a circa 300 chilometri a sud-est della capitale dello Stato, Lucknow. Questa zona, insieme ad altre aree circostanti, è stata particolarmente colpita dal caldo intenso, che ha messo a dura prova la salute e la sopravvivenza delle persone.

La situazione climatica nella regione è stata estremamente difficile, con temperature che hanno raggiunto livelli estremi e insostenibili. L’ondata di calore ha creato un ambiente estremamente pericoloso per la popolazione locale, mettendo a rischio la loro salute e il loro benessere.

Meteo, temperature diffusamente sopra i 40 gradi

Nella giornata di Domenica, il distretto ha sperimentato una notevole anomalia termica, con la temperatura massima che ha raggiunto i +43°C, superando di 5°C la media stagionale. La situazione è stata aggravata da un’umidità relativa registrata al 25%, che ha intensificato l’effetto del caldo sulle persone.

Atul Kumar Singh, uno scienziato presso il Dipartimento meteorologico indiano (IMD), ha sottolineato che le temperature in tutto lo Stato sono attualmente superiori alla norma e che non si prevede alcun sollievo, dal punto di vista meteo, nelle prossime 24 ore.

Situazione insostenibile da giorni

Quella attuale è, però, una situazione insostenibile da giorni. I medici hanno emesso un consiglio importante, invitando i cittadini di età superiore ai 60 anni a evitare di uscire di casa durante le ore diurne a causa del caldo intenso.

È stato riscontrato che le persone decedute a causa delle temperature estreme avevano tutte più di 60 anni e presentavano condizioni di salute pregresse che potrebbero essere state aggravate dalle elevate temperature. Queste vittime risiedevano nel distretto di Ballia, situato a circa 300 chilometri a sud-est della capitale dello stato dell’Uttar Pradesh, Lucknow.

Il caldo e l’India

L’India è soggetta a forti ondate di calore durante i mesi estivi, specialmente nelle regioni settentrionali e centrali del paese. Le temperature estive possono raggiungere livelli estremi, spesso superando i 40°C, e l’umidità può rendere l’ambiente ancora più opprimente.

Le ondate di calore in India possono durare per diversi giorni o settimane, mettendo a dura prova la popolazione e le infrastrutture. Le persone che lavorano all’aperto, gli anziani e coloro che sono malati o vulnerabili sono particolarmente a rischio durante questi periodi.

Il caldo estremo può causare una serie di problemi di salute, tra cui colpi di calore, disidratazione, esaurimento da calore e aggravamento di condizioni mediche preesistenti. I governi locali e nazionali in India spesso prendono provvedimenti per affrontare queste ondate di calore, come fornire avvisi di caldo, aprire centri di raffreddamento e diffondere informazioni sulla sicurezza.

Meteo, perchè si concentra il caldo in India?

Le forti ondate di calore che colpiscono l’India sono influenzate da diversi fattori, i quali contribuiscono a creare condizioni estreme di temperatura nel paese. Innanzitutto, la geografia e il clima dell’India giocano un ruolo significativo. Essendo situata in una vasta area tropicale e subtropicale, l’India è soggetta a intense radiazioni solari.

Inoltre, la sua posizione geografica favorisce l’accumulo di calore, poiché mancano barriere montuose che possano bloccare l’arrivo di masse d’aria calda provenienti dalle regioni circostanti.

Ciclo dei monsoni ed urbanizzazione

Un altro fattore che contribuisce alle ondate di calore è il ciclo dei monsoni. Prima dell’arrivo delle tanto attese piogge monsoniche, l’India attraversa una stagione estiva caratterizzata da temperature elevate. Durante questo periodo, le masse d’aria calda si accumulano nell’entroterra, causando un aumento delle temperature.

Inoltre, l’eccessiva urbanizzazione delle città indiane ha un impatto rilevante. Le alte densità di popolazione, l’eccessivo sviluppo urbano e la mancanza di aree verdi contribuiscono a creare un fenomeno noto come “isola di calore”. In queste aree urbane, le superfici come l’asfalto e il cemento assorbono e trattenendo il calore, generando temperature ancora più elevate rispetto alle zone circostanti.

Meteo, cos’è l’isola di calore

L’isola di calore urbana è un fenomeno interessante e rilevante che si verifica nelle città di tutto il mondo. Quando pensiamo alle città, spesso ci vengono in mente immagini di grattacieli, strade asfaltate e una miriade di luci e attività umane. Tuttavia, dietro questa immagine vivace si nasconde un effetto che può avere conseguenze significative sul clima locale e sulla qualità della vita dei cittadini.

In parole semplici, l’isola di calore urbana si riferisce all’aumento delle temperature nelle aree urbane rispetto alle zone circostanti rurali o meno urbanizzate. Mentre le campagne possono godere di una temperatura più fresca grazie a vasti spazi aperti, vegetazione abbondante e meno fonti di calore antropogeniche, le città tendono ad accumulare calore a causa di vari fattori.

Fattori che danno luogo all’isola di calore

Uno dei principali fattori che contribuiscono all’isola di calore urbana è la presenza di superfici artificiali come asfalto e cemento. Questi materiali sono notoriamente capaci di assorbire e trattenere il calore, facendo sì che le temperature urbane salgano durante le giornate soleggiate. Inoltre, l’alta densità di edifici e l’orientamento delle strade possono ostacolare la circolazione dell’aria e ridurre la ventilazione naturale, contribuendo all’accumulo di calore nell’ambiente urbano.

Un altro fattore importante è la mancanza di vegetazione nelle città. Parchi, giardini e foreste diventano elementi essenziali per abbassare le temperature attraverso l’ombra che forniscono e l’evapotraspirazione delle piante.

L’ acqua, quindi, viene rilasciata nell’atmosfera, abbassando la temperatura circostante. La mancanza di aree verdi e spazi aperti nelle città riduce l’effetto di raffreddamento naturale, contribuendo all’aumento delle temperature.

Isola di calore urbana: il ruolo antropico

Le attività umane all’interno delle città sono un altro importante contributo all’isola di calore urbana. L‘industria, il traffico veicolare e la produzione di calore da parte degli edifici e degli impianti generano ulteriore calore, che si aggiunge alle temperature già elevate. Queste fonti di calore antropogeniche aumentano l’intensità dell’isola di calore urbana e possono avere un impatto negativo sulla qualità dell’aria, favorendo la formazione di inquinanti atmosferici come l’ozono troposferico e dando luogo a condizioni meteo molto diverse non appena si esce dal “confine città”.

Conseguenze

Le conseguenze dell’isola di calore urbana possono essere significative. Ad esempio, le temperature interne degli edifici possono salire, rendendo necessario l’uso massiccio di sistemi di raffreddamento e aumentando così il consumo di energia. Ciò può comportare un aumento delle emissioni di gas serra e una maggiore dipendenza dalle risorse energetiche non rinnovabili. Inoltre, le alte temperature possono influire negativamente sulla salute delle persone, in particolare dei gruppi vulnerabili come gli anziani e le persone con problemi di salute preesistenti.