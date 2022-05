Incredibile, Greta Thunberg cambia vita! Non immaginate cosa farà

Incredibile ma vero! Greta Thunberg, dopo essere stata a contatto con i Grandi della Terra, e averli rimproverati perché non facevano abbastanza per il clima, ecco cosa farà ora la 19enne!

Greta Thunberg e la sue decisione. Verrà criticata o osannata?

A soli 19 anni, Greta Thunberg ha già una carriera impressionante come attivista per il clima, ma sembra che sia pronta a mettere in pausa alcuni progetti della sua incredibile vita, per vivere un’adolescenza più tradizionale.

Greta Thunberg ha annunciato che si prenderà una pausa dalle cose sul clima da spendere i prossimi otto mesi ascoltandoi Neutral Milk Hotel e facendosi i selfie in bagno.

Sembra che sia solo un’adolescente normale, dopotutto! Oggi, Greta Thunberg, ha fatto l’annuncio nella didascalia di una giostra di Instagram, che consisteva in sei varianti dello stesso selfie con la faccia da papera che aveva scattato nel suo bagno.

Ha iniziato la didascalia con “Ma per ora siamo giovani, prendiamo il sole“, una citazione da “In The Airplane Over The Sea” dei Neutral Milk Hotel, prima di spiegare che sta per smettere di pubblicare foto dell’oceano e dei treni, per pubblicare sempre foto di se stessa.

Una pausa ‘forse definitiva’ come paladina del clima

“Sebbene parlare dei problemi climatici e lavorare per garantire il futuro del nostro pianeta sia stata un’esperienza straordinaria, per il resto dell’anno trascorrerò tutto il mio tempo ascoltando musica come Neutral Milk Hotel ed Elliot Smith e piangendo, perché la musica mi rende davvero triste ma in senso positivo“, ha detto Thunberg nella sua didascalia. “Smetterò anche di scrivere discorsi sull’energia rinnovabile in modo da potermi concentrare sulla scrittura di poesie su tutto ciò che sento”.

Continua Greta Thunberg: “Guarderò anche molti film indipendenti, come Garden State, che ho visto ieri sera e ho pensato che fosse fantastico”, ha continuato Thunberg, che ha aggiunto che le piacerebbe uscire con Zach Braff se avesse rotto con Florence Pugh, perché è una specie di “The Florence Pugh dell’attivismo per il clima“.

“Inoltre, ragazzi, sapevate che l’album dei Neutral Milk Hotel parla dell’essere innamorati di Anne Frank?” ha concluso Greta. “Penso che sia molto bello.”

Fonti vicine a Thunberg affermano che ha già iniziato a litigare con i suoi genitori e a rinchiudersi nella sua camera da letto per ore e ore, e che le poesie che ha scritto finora sono state quasi una copia letterale dei testi dei Neutral Milk Hotel e di Elliot Smith.

Buona fortuna là fuori, Greta Thunberg! Non è facile essere un adolescente, ma pensiamo che tu possa gestirlo. Goditi i prossimi mesi e cerca di essere felice! Il tuo lavoro fino ad ora è stato straordinario, riposati e grazie per tutto!