Incoronazione di re Carlo, il presidente Usa Joe Biden verso il forfait

Non si tratta di uno sgarbo. Nessun presidente americano ha infatti mai partecipato alla cerimonia di incoronazione del nuovo sovrano del Regno Unito. E Biden non sarà il primo. Mentre fu invece il primo a partecipare a funerali di stato inglesi in occasione della morte della regina Elisabetta.

Al suo posto andrà probabilmente la first lady Jill Biden con una rappresentanza Usa. Circa duemila le persone che saranno invitate a prendere parte alla cerimonia di maggio a Londra, in onore del re.

L’incoronazione di maggio a Londra

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sembra non sarà presente all’incoronazione di re Carlo III, che si terrà a inizio maggio a Londra. Potrebbe sembrare strano, visto che Usa e Regno Unito hanno da sempre un’alleanza speciale a legarli. Invece il gesto non è uno sgarbo diplomatico, quanto una tradizione istituzionale americana.

Infatti, nemmeno il giorno dell’incoronazione dell’ormai defunta madre del re, la regina Elisabetta, nel lontano 1953, fu presente l’allora presidente americano di turno Dwight Eisenhower. Al suo posto il presidente mandò una delegazione a rappresentarlo, così come in questa occasione sembra proprio che a fare le veci degli Stati Uniti ci sarà la first lady d’America, la consorte Jill Biden con tutto l’entourage del caso. A riportalo è stato il quotidiano Usa Washington Post.

Come si diceva, non è prassi che i presidenti americani partecipino a eventi legati alla monarchia inglese. Eppure in occasione dei funerali della regina, deceduta a settembre dopo un regno record durato oltre 70 anni e facendo così di lei la monarca inglese rimasta in carica più a lungo nella storia del Paese, Biden ha fatto uno strappo alla regola presenziando insieme a moltissimi altri capi di Stato e di governo internazionali.

Il disappunto di un parlamentare britannico all’assenza di Biden

Secondo l’ambasciatore inglese negli Stati Uniti è stata la prima volta che un presidente americano ha partecipato ai funerali di stato britannici. Prima volta che invece a quanto sembra non si ripeterà in occasione della cerimonia di incoronazione del nuovo sovrano.

Nonostante sia una prassi l’assenza dei presidenti americani il giorno dell’incoronazione dei nuovi regnanti inglesi, alcuni politici britannici hanno manifestato tutto il loro disappunto per la decisione di Biden. Formalmente il presidente non ha ancora comunicato nulla, eppure a giudicare dalla posizione assunta, alcuni si aspettavano una sua presenza. “Sciocca decisione”, l’ha definita il parlamentare conservatore Bob Seely al quotidiano inglese Telegraph.

Biden a parte, secondo il Daily Mail gli inviti ufficiali per la cerimonia saranno spediti in questo mese. Circa duemila saranno le persone a riceverli, tra cui anche gli ex duchi del Sussex Harry e Meghan Markle che non hanno ancora reso noto la loro ipotetica presenza.

In questo mese Biden si recherà in Irlanda del Nord e in Irlanda, in occasione del 25esimo anno dalla firma degli accordi di pace Good Friday che hanno messo fine a tre decenni di violenza e scontri in Irlanda del Nord. Il presidente incontrerà il premier britannico Rishi Sunak, mentre un primo incontro ufficiale con il re non è in programma.