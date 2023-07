Incidente sull’A14, l’auto di una famiglia in vacanza si schianta: morto il nonno

Terribile incidente sulla A14: un’auto di una famiglia che stava iniziando le vacanze si è schiantata contro il guardrail. Nell’impatto, il nonno è morto sul colpo, mentre un bimbo di pochi mesi è rimasto ferito. È accaduto questa mattina nei pressi di Ancona, vittima una famiglia di origini pugliesi e residente a Lodi che era partita ieri sera per cominciare le vacanze estive. Feriti anche gli altri due occupanti, il figlio del defunto e la moglie, trasportati in codice rosso alla più vicina struttura ospedaliera. Non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita.

Incidente sull’A14: morto un uomo di 57 anni

L’impatto non ha lasciato scampo all’occupante più anziano del mezzo, un uomo di 57 anni che viaggiava sul sedile davanti, il nonno del bimbo e padre del guidatore. Sul posto sono subito arrivati i mezzi del 118, con automedica e eliambulanza, oltre a quelli dei Vigili del Fuoco e della polizia stradale. I medici hanno subito prestato soccorso, cercando per più di 30 minuti di rianimare la vittima più grave, ma per l’uomo è stato tutto inutile ed è stato dichiarato morto sul posto.

Gli altri tre membri della famiglia, ovvero il conducente e figlio del defunto, la moglie e il bambino di 7 mesi, sono quindi stati trasportati all’ospedale Torrette di Ancona in codice rosso, sebbene non si trovino in pericolo di vita. Sono inoltre in corso le ricerche del cane che viaggiava con loro, allontanatosi spaventato dopo lo schianto, e finito con tutta probabilità nelle campagne circostanti. In queste ore le forze dell’ordine e i pompieri stanno eseguendo rilievi per capire l’esatta dinamica dell’incidente.