A partire da oggi si segnalano su strade e autostrade, traffico da bollino nero, sopratutto nelle arterie principali che collegano il sud del Paese. Il week end è già iniziato con un incidente sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Anagni e Colleferro verso Napoli, all’altezza del Km 594.

Si avvicina, quindi, la settimana più calda dell’estate in tutti i sensi, quella di Ferragosto, in cui in tanti si sposteranno per raggiungere le località turistiche. A partire da oggi, infatti, vi sarà il famoso esodo caratterizzato dall’arrivo di un nuovo anticiclone con alte temperature e all’insegna del bollino nero su strade e autostrade.

L’incidente sul tratto dell’autostrada A1

Il fine settimana più caldo dell’anno, caratterizzato dal traffico nelle principali arterie autostradali e dall’arrivo di un nuovo anticiclone è iniziato con un incidente verificatosi nelle scorse ore sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Anagni e Colleferro verso Napoli, all’altezza del Km 594.

Secondo le prime indiscrezioni il sinistro si è verificato intorno alle ore 7 del mattino, coinvolgendo 7 veicoli, con un traffico che scorre su due corsie e registrando 8 chilometri di coda verso il capoluogo campano anche se la situazione sta ritornando verso la normalità.

L’Anas, aveva consigliato a coloro i quali dovevano raggiungere Napoli di uscire a San Cesareo sulla diramazione di Roma sud, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in A1 alla stazione di Anagni.

Cosa è previsto per l’esodo di Ferragosto

A partire da oggi inizia ufficialmente il fine settimana da bollino nero, caratterizzato dal famoso esodo di Ferragosto, in cui in tanti si metteranno sulle principali arterie autostradali per raggiungere le località turistiche, specialmente quelle del sud del nostro Paese.

Inoltre, secondo i meteorologi, nelle prossime ore ci sarà l’arrivo di un nuovo anticiclone che porterà a un aumento delle temperature su tutto lo stivale, senza però raggiungere le alte temperature avute nel mese di luglio.

L’Anas, in occasione del traffico dei prossimi giorni sulle autostrade italiane, ha deciso di diminuire i cantieri attivi presenti: sono, infatti 811 quelli sospesi fino al primo fine settimana di settembre.

Secondo la società autostradale, il picco dei veicoli che si sposteranno per raggiungere le principali mete turistiche, sarà nella giornata di domani, domenica 13 agosto. Le tratte maggiormente interessate saranno lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.

L’Anas ha anche segnalato il divieto di circolazione dei mezzi pesanti a partire da oggi dalle 8 alle 22 e nella giornata di domani dalle 7 alle 22.