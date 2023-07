Tragica morte sul lavoro questa mattina a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. A perdere la vita un operaio di soli 20 anni, Raffale Vergara, il quale lavorava presso il consorzio industriale nella ditta Delifood. Dai primi rilievi, il giovane sarebbe rimasto incastrato all’interno di un macchinario utilizzato per la macina delle spezie.

Il giovane, purtroppo è deceduto sul colpo. Sul posto dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della locale stazione i quali stanno indagando sulla dinamica dei fatti.

La morte del giovane operaio di Frattamaggiore

Si chiamava Raffaele Vergara, il giovane operaio di soli 20 anni che questa mattina ha perso la vita sul posto di lavoro presso il consorzio industriale nella ditta Delifood di Frattamaggiore.

I carabinieri stanno ancora indagando per chiarire la dinamica dei fatti. Da una prima ricostruzione il 20 enne sarebbe rimasto incastrato all’interno di un macchinario utilizzato per la macina delle spezie. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare poiché è deceduto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche il pubblico ministero della Procura di Napoli nord, i carabinieri del Nil del capoluogo campano, gli uomini del nucleo investigativo di castello di Cisterna e personale dell’Asl Napoli 2 Nord.

Il corpo della giovane vittima è a disposizione delle autorità per l’autopsia.

Lo sgomento per la morte di Raffaele

Tanta incredulità e sgomento per la morte del giovane operaio di soli 20 anni, Raffaele Vergara, molto conosciuto a Frattamaggiore perché coltivava la passione del calcio e giocava nella Virtus Afragola soccer.

Tanti i messaggi di cordoglio e di affetto in queste ore per ricordare Raffaele, il quale da poche settimane aveva nuovamente rinnovato il contratto con la sua società.

“Questo tragico evento impone un impegno forte e non più rinviabile da parte di tutti sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro. E’ necessario che, da parte di tutti i soggetti interessati a questo importante e delicato tema, sia ancora più forte il senso di responsabilità per evitare incidenti inaccettabili in un Paese come l’Italia”.

Queste le parole del primo cittadino di Frattamaggiore, Michele Emiliano, in un lungo post sui social, il quale si stringe al dolore della famiglia per la tragica morte di Raffaele, dichiarando nei giorni delle sue esequie il lutto cittadino.

Tantissimi anche i messaggi da parte degli amici, suoi coetanei che sono rimasti increduli per aver appreso la triste notizia.