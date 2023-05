Incidente sul Lago Maggiore, trovato il corpo dell’ultima vittima: i morti salgono a quattro

Tra le vittime del drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica sul Lago Maggiore anche due membri dell’equipaggio dell’house boat, la nave-casa presa a noleggio per una festa di compleanno.

I corpi sono stati recuperati nel corso delle ore dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano, impegnati durante la notte nelle ricerche dei dispersi, unitamente all’equipaggio di un elicottero. Questa mattina le acque del lago hanno restituito l’ultimo cadavere. Le altre persone a bordo della nave – 21 per l’esattezza – sono riuscite a mettersi in salvo, raggiungendo la riva a nuoto. Il natante si sarebbe prima ribaltato, per poi inabissarsi nelle acque del Lago.

Grave incidente sul Lago Maggiore: quattro morti

È salito a quattro il numero delle vittime del grave incidente nautico avvenuto poco dopo le 19:30 di domenica pomeriggio sul Lago Maggiore. L’ultimo corpo è stato recuperato alle prime luce dell’alba di questa mattina.

#Varese, imbarcazione ribaltata nel lago Maggiore: recuperato il corpo senza vita della quarta persona, l’ultima delle quattro segnalate come disperse. Concluse le operazioni di ricerca da parte dei #vigilidelfuoco, inizia il recupero dell’imbarcazione [#29maggio 8:00] pic.twitter.com/NZAcdBe77r — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 29, 2023

Una house-boat si sarebbe ribaltata per via di una tromba d’aria. L’imbarcazione – a bordo della quale un gruppo di stranieri stava festeggiando il compleanno di uno di loro – si sarebbe ribaltata su un lato, per poi inabissarsi nelle acque di Lisanza, nel comune di Sesto Calende, nel Varesotto.

Alcuni di loro sono riusciti a salvarsi, raggiungendo a nuoto la riva e le altre imbarcazioni, ma per quattro di loro non c’è stato nulla da fare. Le vittime sono un turista israeliano, due italiani e una donna russa.

L’allarme è stato lanciato da un’altra imbarcazione che ha visto alcune persone in acqua e ha allertato il soccorso marittimo. Sul posto sono giunti nel giro di minuti un elisoccorso, 10 ambulanze, 3 automediche, 2 mezzi di coordinamento maxi emergenze Areu, i carabinieri, i vigili del fuoco e gli uomini della guardia costiera. Tre persone sono state trasportate in ospedale in codice verde, altre due in codice giallo. Per gli altri superstiti non si è resa necessaria l’ospedalizzazione.

Sull’imbarcazione, lunga 16 metri, viveva una coppia – Anya Bozhkova, 50 anni, russa, morta nell’incidente nautico e il compagno, Claudio Carminati, 53 anni, sopravvissuto – che di tanto in tanto affittavano la barca a privati per feste, come quella in programma ieri. Il maltempo ha sorpreso i passeggeri del natante, che non hanno fatto in tempo neppure a chiedere aiuto. In un attimo un violento temporale si è abbattuto sul lago, facendo ribaltare l’imbarcazione, che si è poi inabissata nelle acque fredde.