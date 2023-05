Incidente sul Lago Maggiore, le indagini si concentrano sulle persone a bordo e l’allerta meteo

Domenica una barca si è ribaltata nel Lago Maggiore, e quattro persone, due uomini e due donne sono morti. Ora le indagini si concentrano sull’allerta meteo e proprio sulle persone a bordo dell’imbarcazione, 24 in tutto, che stavano festeggiando un compleanno. Tra loro, anche due membri dell’Intelligence italiana. Il sindaco di Sesto Calende nega di essere stato avvisato circa importanti maltempi, condizione, a quanto da lui dichiarato, confermata anche dalla Protezione Civile. inoltre, l’imbarcazione avrebbe potuto ospitare solo 15 persone, mentre come stabilito ce ne erano almeno otto in più.

Due giorni fa una barca con a bordo 24 persone si è ribaltata, a causa del maltempo, sul Lago Maggiore, provocando la morte di 4 persone, due uomini e due donne. Ora emergono nuovi dettagli sull’incidente, e hanno a che fare con le persone a bordo e l’allerta meteo. Stando alle parole del primo cittadino di Sesto Calende, comune vicino a dove si è verificata la tragedia, non sarebbe stato avvisato di nessuna allerta meteo, circostanza, sempre secondo le sue parole, confermata anche dalla Protezione Civile. Intanto si indaga anche sull’imbarcazione, che pare fosse progettata per ospitare 15 persone, numero decisamente inferiore rispetto a quello delle persone a bordo, tra le quali figuravano anche 007 italiani e del Mossad.

Continua a tener banco la vicenda della barca ribaltatasi nel Lago Maggiore in prossimità del comune di Lisanza. Sfortunatamente, 4 persone sono decedute, tra cui due componenti dell’Intelligence italiana, Claudio Alonzi di 62 anni e Tiziana Barnobi di 53 anni, entrambi coniugati e con figli. A perdere la vita, anche Ania Bozhkova, 50 anni, compagna dell’armatore della barca, e un 50enne israeliano in pensione del Mossad.

La barca a vela di 16 metri, si sarebbe ribaltata a causa di una tromba d’aria. Gli occupanti, che stavano festeggiando un compleanno, sono finiti in acqua, e la maggior parte di essi hanno poi raggiunto a nuoto le rive, poco lontano in quanto stavano per ammarare. Quattro di esse, tuttavia, sono rimaste incastrate di sotto, affogando.

Oggi il sindaco di Sesto Calende, comune vicino a dove è avvenuto l’incidente, ha fatto sapere di non essere stato informato di alcuna allerta nei momenti precedenti la tragedia: “Non c’era nessuna allerta specifica sul meteo che invece c’era stata nei giorni scorsi. Anche la Protezione Civile me lo ha confermato” ha dichiarato il primo cittadino del paese in provincia di Varese.

Inoltre, ci si interroga sul perché a bordo dell’imbarcazione di fabbricazione olandese del 1982, in grado di ospitare fino a un massimo di 15 persone, ce ne fossero otto in più. Ciò, ovviamente ha causato problemi non solo alla manovrabilità, ma anche alla stessa sicurezza della barca, soprattutto in condizioni climatiche critiche come quelle presentatesi domenica in tarda serata.

Ancora tanti interrogativi, quindi, quelli attorno all’incidente accaduto sul Lago Maggiore, e che potranno essere chiariti nei prossimi giorni, grazie alle testimonianze e al recupero del relitto, inabissatosi a pochi metri dalla riva.