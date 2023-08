Incidente sul Lago di Garda, un uomo è morto in acquascooter

Un giovane di 32 anni ha perso la vita sul Lago di Garda, dove si era avventurano in acquascooter nella serata di lunedì.

La notizia è stata diffusa oggi poiché il corpo di Francesco Zanetti, la vittima, è stato rinvenuto oggi dalla Guardia Costiera di Salò (Brescia).

Un uomo è morto sul Lago di Garda

Tragica la notizia trapelata poco fa, secondo la quale un uomo di 32 anni è morto sul Lago di Garda, dove si era avventurato lunedì sera a bordo del suo acquascooter, in un orario vietato dalla legge.

Era la tarda serata di lunedì, in una fascia oraria non consentita, tuttavia i suoi amici hanno atteso un po’ prima di avvisare le forze dell’ordine. Erano le 2.20 della notte quando è scattato l’allarme e subito sono iniziate le ricerche in lungo e in largo sullo specchio d’acqua che in questo periodo è molto frequentato.

Non quella sera però, in cui come abbiamo detto, non si poteva visitare il lago. La vittima, il cui corpo è stato rinvenuto poco fa dalla Guardia Costiera di Salò, si chiamava Francesco Zanetti ed era originario di Sona, in provincia di Verona.

Stando a quanto ricostruito finora dalle autorità che hanno iniziato le indagini, sembra che Zanetti avesse appuntamento al porto con i suoi amici ma non vedendolo rientrare, hanno chiesto aiuto.

Si attende l’autopsia per stabilire le cause della morte.