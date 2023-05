Incidente stradale in direzione Cerignola: 54enne muore nello schianto

Un terribile incidente è quello che è avvenuto in Puglia, in provincia di Foggia. Un’auto ed un camion si sono scontrati e, nel mezzo, una persona è morta. La sua vettura si è completamente disintegrata.

La vittima è un 54enne. Guidava la sua auto quando si è scontrato frontalmente con un camion lungo la strada provinciale 95bis.

Incidente stradale a Cerignola

Lo schianto è stato violento e terribile, tanto che la vettura che ne è rimasta coinvolta si è completamente accartocciata, portandosi via con sé la vita dell’uomo che era al volante, un 54enne. È successo lungo la strada provinciale 95bis, in Puglia nel Foggiano, arteria stradale che attraversa il territorio di Cerignola, dove lo schianto è avvenuto.

Quando i soccorritori ed i Vigili del fuoco sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti una scena raccapricciante. L’auto era completamente disintegrata ed entrambi i mezzi coinvolti nello schianto erano finiti fuori strada. Sull’asfalto invece, tantissimi detriti, segno della violenza con la quale auto e camion si sono scontrati.

L’impatto frontale è stato così violento che i mezzi sono usciti fuori strada, finendo uno a destra ed uno a sinistra della carreggiata. La vettura, una Fiat utilitaria, è quella che ha avuto la peggio, poiché completamente distrutta e l’automobilista che ne era al volante è morto sul colpo. Quando i vigili del fuoco, insieme ai medici del 118 e alle forze dell’ordine sono arrivati sul posto, hanno estratto l’uomo dalle lamiere della sua auto e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso.

L’auto completamente distrutta: muore un 54enne

Per quel che riguarda il camionista, invece, è rimasto ferito, portato in ospedale non è in pericolo di vita. La strada sulla quale è avvenuto lo schianto è la strada provinciale 95bis, che collega ed attraversa il comune di Foggia, in particolare i comuni di Cerignola e Canosa di Puglia.

L’auto, dopo lo schianto frontale con il camion, è stata tranciata in due e riconoscibile solo nella sua fiancata destra, mentre tutto il resto è andato completamente distrutto. Il camion, invece, ha visto la sua cabina distrutta e con il parabrezza completamente distrutto dall’impatto violento avuto con la macchina.

Ancora del tutto da ricostruire la dinamica dell’incidente, anche per capire se sia stato il camion o l’auto a scontrarsi per prima con il mezzo opposto. La vittima, come dicevamo, è un 54enne che era alla guida della sua auto completamente distrutta dallo schianto stesso.

Secondo una prima ricostruzione la vittima, che era a bordo di una Fiat Panda, si sarebbe scontrata frontalmente con un tir che giungeva nel senso opposto di marcia. Ma, come dicevamo, ancora del tutto da chiarire la dinamica esatta dell’incidente e, soprattutto, come i due mezzi si siano potuti scontrare.