Incidente nel torinese a Ivrea: tre persone perdono la vita, scontro grave

Orribile incidente ieri sera, sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià, uno scontro mortale che porta con sé tre vittime e alcuni feriti. Ecco cosa è successo ieri, 2 agosto 2022.

Parliamo ancora di incidenti in questa estate caldissima: agosto è appena iniziato e il bilancio già continua a salire rispetto al mese precedente.

Ieri sera due auto si sono scontrate e un’intera famiglia ha perso la vita, proprio mentre si recava in vacanza nel nostro Paese. Ecco cosa è successo nel torinese, sul tratto autostradale Ivrea-Santhià.

Incidente spaventoso a Ivrea: scontro tra due auto, tre morti

Nel tardo pomeriggio di ieri, 2 agosto, sulla bretella autostradale Ivrea Santhià, nel torinese, due auto si sono scontrate, dando luogo a un orribile incidente stradale.

Uno scontro tra una Toyota Yaris e una Fiat Panda, secondo quanto riportato dalle autorità presenti sul posto.

Purtroppo sono morte tre persone, una famiglia intera, che si trovava nella Panda per andare in vacanza. Un uomo, una donna e un ragazzino di 15 anni, italiani ma residenti in Inghilterra, erano qui per trascorrere l’estate e le ferie.

Nell’altra auto, invece, erano presenti quattro persone, ora tutte ferite ma per fortuna non in pericolo di vita.

Il tratto su cui si è consumato questo brutto incidente non ha lo spartitraffico centrale, problema che da sempre viene segnalato alla società Autostrade per l’Italia.

La dinamica dell’incidente

Le due carreggiate sono separate da una striscia di erba. A quanto pare, le due auto si sono scontrate e la Fiat Panda, dove c’era la famiglia deceduta, è caduta nella scarpata a bordo della carreggiata.

Secondo quanto ricostruito al momento dalle autorità, pare che sia stata la Fiat Panda a invadere la carreggiata della Yaris, che scontrandosi l’avrebbe poi spinta giù nella scarpata, provocando l’incidente. Le due auto sono andate completamente distrutte, come appurato da vigili del fuoco.

I componenti della Fiat Panda, a causa dello scontro, sono stati catapultati fuori dall’abitacolo dell’auto, recuperati poi dai soccorritori che però, purtroppo, non hanno potuto fare molto per salvarli.

Un dramma avvenuto nella prima serata di ieri 2 agosto 2022, una tragedia che si aggiunge alle tante che sentiamo ogni giorno. In Italia, infatti, gli incidenti soprattutto sulle autostrade sono molto numerosi.

I numeri aumentano soprattutto in questa stagione, quando lo spostamento di persone e mezzi è molto più intenso a causa delle vacanze estive.

Bisogna, quindi stare attenti e prendere le giuste precauzioni e attenzioni, per un viaggio sereno e tranquillo senza incappare in queste tragedie.