Incidente mortale sulla A13, muoiono madre e figlia di 5 anni

Nel pomeriggio di ieri, 27 settembre 2023, sull’autostrada A13, nel tratto da Ferrara Sud a Ferrara Nord, si è verificato un incidente mortale che ha portato alla morte di una donna di 49 anni e di sua figlia di 5 anni. Le due viaggiavano sull’auto di famiglia guidata dal padre della bambina, un uomo di 50, che è stato lievemente ferito.

La vettura su cui viaggiavano è andata a schiantarsi con violenza contro un tir fermo in coda per un altro incidente, avvenuto pochi minuti prima. A causa dello schianto la vettura si è ritrovata schiacciata tra due camion. Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco, il personale di Autostrade e la Polizia stradale.

Incidente mortale sulla A13 muoiono una donna di 49 anni e sua figlia di 5

Nel pomeriggio di ieri alle ore 15:40 un grave incidente sulla A13 ha portato alla morte di una donna, Maria Grazia Forgetta, e sua figlia, una bambina che tra pochi giorni avrebbe compiuto sei anni. Le due si trovavano all’interno della vettura di famiglia che era guidata dal padre della piccola.

Secondo quanto ricostruito dai primi rilievi la vettura sulla quale viaggiavano si sarebbe scontrata contro un tir fermo sull’autostrada a causa di un altro incidente. Il tir al momento dell’impatto era immobile e in coda in attesa che la circolazione ripartisse in seguito ad un incidente avvenuto poco prima.

La donna di 49 anni e originaria di Roccamonfina, che si trova in provincia di Caserta, ma che viveva ad Albano Terme, città in provincia di Padova, e sua figlia di 5 anni non hanno avuto scampo e sono morte nell’incidente.

Lo scontro tra la vettura e il tir è avvenuto sull’autostrada A13 nel tratto che si trova tra i caselli di Ferrara Nord e quelli di Ferrara Sud. L’impatto tra i due mezzi è stato potentissimo, l’auto ha urtato con molta violenza contro il tir e contro un altro mezzo pesante colpendo il lato del passeggero e tutta la fiancata.

La vettura è rimasta perciò schiacciata tra i due mezzi e l’incidente ha provocato la morte di madre e figlia. Il padre della bambina ha riportato qualche lieve ferita e qualche contusione. Ferite lievi anche per il conducente del tir.

I soccorsi e la chiusura al traffico

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 insieme a diverse pattuglie della polizia stradale, al personale di Autostrade e ai Vigili del Fuoco che hanno eseguito le operazioni di soccorso ma che purtroppo non hanno potuto fare niente per la donna e la figlia.

L’autostrada è stata momentaneamente chiusa al traffico nel tratto interessato dall’incidente, ciò ha causato lunghe code e molto traffico. La circolazione è stata riavviata regolarmente intorno alle 18. Gli agenti intervenuti sul posto ora dovranno stabilire le cause dell’incidente mortale e la dinamica esatta.

Poco prima sullo stesso tratto di autostrada c’era stato un altro incidente che aveva coinvolto più vetture, ed è proprio per questo che i tir si trovavano fermi in coda. L’altro incidente ha riportato dei feriti ma nessuno di loro è grave e non c’è stata nessuna vittima.