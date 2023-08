Incidente mortale a Caserta, vittima un ragazzo di 18 anni

Aveva solo 18 anni Alessandro e la sua vita si è spezzata a causa di un terribile quanto violento incidente stradale. La sua moto è andata a finire contro un furgone.

Uno schianto violentissimo che ha visto il corpo di Alessandro esser sbalzato per diversi metri. Inutile è stata la corsa in ospedale. Cerchiamo di capire insieme cosa è successo.

Caserta, 18enne muore in un incidente

Un gravissimo incidente è avvenuto a Casaluce, in provincia di Caserta. Una moto che si schianta contro un furgone e la vita di un ragazzo di soli 18 anni che finisce in quel preciso istante. Questo è ciò che è accaduto ad Alessandro, tristemente protagonista di questo incidente.

Il giovane è stato immediatamente soccorso dal personale medico del 118 ma, per lui, non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nell’impatto e nello sbalzo subito per diversi metri, sono state troppo profonde. È morto prima dell’arrivo in ospedale. Il 18enne stava viaggiando lungo la strada che collega i comuni casertani di San Tammaro e Casaluce quando, non si sa ancora come, si è andato a scontrare con un furgone.

Nell’impatto, che è stato molto violento, Alessandro è stato sbalzato via dal suo mezzo ed è volato, impattando sulla strada, per diversi metri. L’arrivo dell’ambulanza del 118, la rianimazione e la corsa in ospedale. Ma il giovane non ce l’ha fatta: è deceduto prima dell’arrivo in nosocomio.

Sono ancora in corso gli accertamenti circa questo incidente, anche per permettere alle forze dell’ordine di capire come sia successo e se sia stata la moto di Alessandro ad impattare il furgone o viceversa, o se ci siano state altre cause che hanno provocato il gravissimo incidente. Sempre nella giornata di ieri, e ancora una volta in provincia di Caserta, è avvenuto un altro incidente. In quest’ultimo caso, è stata una bici a scontrarsi con un’auto e, nell’impatto, è morto un 52enne.

La sua moto finisce contro un furgone

Anche qui sono in corso gli accertamenti per capire l’esatta dinamica dell’incidente e le cause che l’hanno provocato.

Per quel che riguarda la tragedia che ha visto protagonista il giovane Alessandro, come dicevamo, sono ancora in corso le indagini per accertare cosa sia successo. Dalla prima ricostruzione, la moto del giovanissimo ha impattato contro il furgone e il corpo di Alessandro è stato sbalzato per diversi metri, urtando violentemente contro l’asfalto.

L’intervento dell’ambulanza e il trasporto all’ospedale “Moscati” di Aversa. Ma il giovane, lì, non arriverà mai, morirà prima dell’arrivo al nosocomio.

Due incidenti mortali nel giro di poche ore che hanno visto la morte di due persone, un 18enne ed un 52enne.