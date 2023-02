Aveva 50 anni l’uomo che ha perso la vita sul colpo dopo uno schianto in autostrada, gravissimo il collega.

Il furgone sul quale viaggiavano si è scontrato con un’auto. L’incidente è avvenuto sull’A4 e ancora sono da accertarne le cause.

Incidente a Verona

Sull’A4, fra i caselli di Sommacampagna e Peschiera del Garda, un uomo ha perso la vira dopo che il furgone dove viaggiava con un collega si è schiantato contro una vettura che proveniva dal senso opposto.

Per lui non c’è stato nulla da fare, l’uomo di 50 anni infatti è stato raggiunto dai soccorritori del 118 ma era già morto sul colpo. Era lui alla guida del mezzo e con sé c’era un passeggero che è stato estratto grazie ai Vigili del Fuoco, dalle lamiere per poi essere affidato ai sanitari che lo hanno trasportato in elisoccorso all’ospedale di Borgo Trento.

È stato ricoverato in codice rosso e versa in condizioni critiche.

La dinamica

Le forze dell’ordine sono a lavoro per determinare la dinamica dei fatti e soprattutto le cause, che appaiono poco chiare. Stando alle informazioni trapelate finora, sembra che l’impatto sia avvenuto intorno alle 15 di ieri sulla prima corsia autostradale, in direzione Brescia.

Si presume che uno dei due veicoli abbia centrato l’altro in un tragico frontale dove il furgone è carambolato fuori strada. La vittima era di origini pachistane e anche il secondo passeggero è straniero, per lui adesso si spera in un miracolo perché fino a ieri sera non era ancora stato dichiarato fuori pericolo.

Per quanto riguarda il conducente della Bmw invece, un italiano, le sue ferite sono più lievi ma comunque è stato prima medicato sul posto e poi trasferito all’ospedale di Peschiera per ulteriori accertamenti.

Le indagini sono affidate alla Polizia Stradale che si è occupata della messa in sicurezza dell’area e ha coordinato le operazioni di soccorso che hanno comportato la chiusura del tratto autostradale per molte ore, creando 8 chilometri di coda soprattutto per i complicati lavori di rimozione da parte dei pompieri, dei mezzi incidentati.

Sarà fondamentale la testimonianza del conducente della vettura per capire i dettagli della dinamica, si cercano inoltre eventuali telecamere di zona e altre persone che abbiano visto qualcosa, in modo da fare quanta più chiarezza possibile su questo evento tragico.