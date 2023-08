Incidente al Mugello, pilota di 35 anni perde la vita in uno scontro tra moto

Terribile incidente sul circuito motociclistico del Mugello, dove un pilota di soli 35 anni ha perso la vita durante le prove libere di una corsa dedicata ai non professionisti.

Un motociclista di 35 anni residente in Lombardia ha perso la vita oggi al Mugello dopo essersi scontrato con un altro pilota nel corso delle prove libere della Promo racing cup 2023, gare dedicate ai non professionisti valevoli per la Coppa Italia. Le condizioni dei due sono apperse subito gravi, e dopo essere stati stabilizzati, uno di essi è stato portato al Careggi, mentre per l’altro le condizioni sono precipitate in men che non si dica, rendendo sfortunatamente inutile il trasporto in eliambulanza.

Circuito del Mugello, tragico incidente: muore un pilota

Stando alle prime ricostruzioni, verso le 11 di questa mattina i due piloti stavano percorrendo il rettilineo principale della pista, durante la “Amatori 1000 avanzata”, quando un pilota ha rallentato per entrare ai box, venendo tamponato dal secondo e coinvolgendo un terzo. Lo schianto è stato violento, e le ambulanze a bordo pista sono subito accorse per prestare i soccorsi ai centauri.

Le condizioni di uno dei tre, il 35enne Davide Longhi, sono apparse immediatamente gravi, e i medici presenti hanno iniziato le manovre di rianimazione, portandolo anche al reparto di rianimazione del centro medico del Mugello, riuscendo a stabilizzarlo.

Gli altri due motociclisti non sono in pericolo di vita

“Per uno di questi, le condizioni sono apparse subito molto gravi e lo staff sanitario- intervenuto tempestivamente – ha praticato immediatamente in pista tutte le manovre rianimatorie necessarie per stabilizzare il paziente Le manovre sono continuate nel tentativo di recuperare i parametri vitali” si legge nella pagina ufficiale social del Mugello.

“Nonostante gli sforzi, quando era già presente sul posto un’eliambulanza per il trasporto al vicino al Policlinico di Careggi, l’equipe medica dell’Autodromo del Mugello si è dovuta arrendere ai gravissimi traumi subìti in conseguenza dell’incidente” si legge quindi nel comunicato pubblicato su Facebook.

Feriti in modo grave anche un 39enne e un altro motociclista, portati entrambi in ospedale con l’ausilio dell’elicottero medico.

I due hanno riportato politraumi, ma non sarebbero in pericolo di vita. La Promo racing, in segno di rispetto per quanto accaduto, ha deciso di sospendere tutte le gare in programma per oggi.

I responsabili del circuito hanno voluto inoltre presentare le loro più sentite condoglianze ai familiari del centauro: “La Promo Racing, organizzatore dell’evento, di concerto con i promotori dei vari Trofei ha deciso di terminare la giornata di gara in segno di rispetto del pilota e della famiglia. Tutto l’Autodromo del Mugello, il personale di pista e la Direzione gara si stringono in un commosso abbraccio alla famiglia dello sfortunato pilota”.

Appena un paio di mesi fa un altro pilota di 53 anni di Olbia, Salvatore Pisanelli, aveva perso la vita sempre al Mugello. L’uomo aveva perso il controllo della sua Kawasaki nello stesso tratto di rettilineo, e nonostante i soccorsi fossero giunto nel giro di 37 secondi, per lui non c’era stato nulla da fare, rendendo di fatto inutile l’intervento, anche in quel caso, dell’elisoccorso.