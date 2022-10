Incidente al circuito di Misano: un morto e un ferito grave

Si è verificato nelle scorse ore un gravissimo incidente durante una giornata di competizioni al circuito di Misano. Il bilancio della tragedia è di un pilota morto e di un’altro in gravissime condizioni.

Una domenica all’insegna dello sport si è trasformata in una giornata di lutto al Misano World Circuit. L’incidente, risultato poi mortale, ha decretato la fine della manifestazione per manifestare giustamente rispetto verso il giovane deceduto.

Incidente al circuito di Misano

Oggi a Misano era in programma una gara inserita nel Trofeo Italiano Amatori. Si trattava della Classe 600 pro e durante il secondo giro della competizione si è verificato un disastroso incidente.

La competizione era inserita all’interno della Coppa Italia velocità e c’era un grande fermento attorno alla gara.

Purtroppo non è andata come immaginavo i partecipanti e, come citato poc’anzi, un tragico incidente al secondo giro ha purtroppo condotto alla morte di un pilota 27enne.

Si tratta del pilota romano Federico Esposto che aveva 27 anni. Per lui non c’è stato nulla da fare e ha purtroppo perso la vita.

Non è stato il solo, però, ad essere coinvolto gravemente nell’incidente ma anche un altro pilota ha riportato ferite molto gravi. Si tratta di Marco Sciutteri un ragazzo residente a Bologna di 31 anni.

Manifestazione chiusa anticipatamente

Dopo il gravissimo incidente la manifestazione è stata chiusa anticipatamente. I piloti presenti erano 360 suddivisi in diverso challenge di carattere nazionale hanno accettato di buon grado la decisione presa in segno di rispetto per il giovane deceduto.

La FMI, il Misano World Circuit e l’organizzatore del Trofeo Italiano Amatori hanno voluto manifestare il loro cordoglio alle famiglia del pilota deceduto. Ma anche vicinanza al pilota rimasto gravemente ferito.

Una tragedia che ha sconvolto il mondo sportivo e che non potrà essere mai cancellata dalla memoria. Nonostante i soccorsi siano stati tempestivi, come testimonia il trasporto del ferito in elicottero all’ospedale di Cesena, non è stato possibile evitare il peggio e ciò ha lasciato tristezza e dolore.

Sono arrivati messaggi di vicinanza da moltissimi sportivi e non soltanto dal mondo delle corse. Eventi come questo puntano l’occhio alla sicurezza degli eventi sportivi con focus ovviamente sulle cose in auto e in moto.

Non è stato il solo incidente mortale della giornata. A Brescia durante una competizione di moto cross un giovanissimo pilota è stato vittima di grave incidente. Vani purtroppo i soccorsi e il tempestivo trasporto all’ospedale che non hanno potuto evitare la morte del 16enne. Una tragica giornata che ha strappato alla vita due giovani motociclisti.