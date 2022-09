Incidente ad Alcamo: 12enne travolta da un’auto muore in ospedale

By

Drammatico epilogo nel caso della 12enne travolta da un’auto la scorsa settimana ad Alcamo Marina, in provincia di Trapani: la minore, ricoverata in gravi condizioni dopo il terribile incidente, è morta in ospedale.

La 12enne, Asia Nicosia, era rimasta gravemente ferita nell’incidente, riporta SkyTg24, dopo essere stata investita mentre si trovava in compagnia di due amiche. Nonostante le cure ospedaliere, per la minore non ci sarebbe stato nulla da fare.

Morta la 12enne investita a Alcamo: la dinamica dell’incidente

Il drammatico incidente stradale costato la vita alla 12enne Asia Nicosia, riporta la stampa locale, si sarebbe verificato una settimana fa lungo la ex statale 187 di Alcamo Marina, nel Trapanese.

Alla guida dell’auto che l’avrebbe travolta, centrata in pieno mentre camminava con due amiche, sarebbe stato un giovane di 20 anni. Soccorsa immediatamente dal personale del 118, la vittima sarebbe stata trasportata all’ospedale dei Bambini dove, nelle ultime ore, le sue condizioni sarebbero precipitate fino al decesso.

La 12enne morta dopo giorni di ricovero: inutile l’intervento chirurgico

Asia Nicosia si sarebbe spenta nello stesso ospedale dove era arrivata a bordo di un mezzo di elisoccorso. Nell’immediatezza dell’incidente costatole la vita, le sue condizioni sarebbero apparse subito disperate.

La ragazzina sarebbe morta poche ore fa e a nulla, secondo quanto riportato ancora da SkyTg24, sarebbe valso il tentativo di medici di salvarla con un delicatissimo intervento chirurgico alla testa.

Donati gli organi di Asia

Dopo il tragico epilogo, i genitori della 12enne avrebbero dato il consenso per l’espianto degli organi, che dovrebbero essere donati ad alcune strutture tra la Sicilia e altre Regioni.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, la 12enne Asia Nicosia sarebbe stata centrata in pieno dall’auto condotta da un 20enne mentre passeggiava in contrada Canalotto.

Nelle ultime ore, circa una settimana dopo il tragico incidente in cui è stata coinvolta, la giovane si sarebbe aggravata. Al suo arrivo all’ospedale dei Bambini di Palermo, riporta NewSicilia, i medici avrebbero subito riscontrato un gravissimo trauma cranico dovuto al violento impatto con il veicolo che l’avrebbe travolta.

La stessa testata riporta un aggiornamento sulla posizione dell’automobilista 20enne che si sarebbe trovato alla guida del mezzo coinvolto. Per il conducente, inizialmente indagato per lesioni stradali gravissime, potrebbe scattare una contestazione ancora più grave.

La dinamica dell’incidente al momento sarebbe ancora al vaglio degli inquirenti e una delle ipotesi sarebbe la seguente: il ragazzo alla guida dell’auto potrebbe essere stato abbagliato dal sole mentre era al volante, ma non sarebbe escluso che viaggiasse a velocità sostenuta.