Incidente a Grottammare sull’A14: auto in fiamme, una vittima

Terribile schianto a Grottammare, ad Ascoli Piceno, dove un uomo è morto in seguito a un sinistro seguito da un incendio.

Tutto si è verificato la scorsa notte sull’A14 all’altezza di Grottammare, dove l’auto si è scontrata con un camion prima di andare a fuoco. Sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Incidente stradale a Grottammare

A poche ore di distanza da un incidente stradale avvenuto ieri lungo l’A14, questa notte si è verificato un secondo schianto che ha coinvolto un camion e una vettura, la quale immediatamente dopo ha preso fuoco provocando la morte del conducente.

Il dramma è avvenuto intorno alla mezzanotte in un tratto di autostrada interessato da alcuni lavori, ancora è da chiarire la dinamica dell’incidente.

Stando ai primi dettagli appresi l’impatto è avvenuto all’interno della galleria Castello di Grottammare, dove la vettura si è scontrata con il mezzo pesante in un impatto così violento che il conducente è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, anche perché poco dopo c’è stato un incendio che solo grazie al tempestivo intervento dei pompieri, non ha coinvolto altri mezzi.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono giunti subito i Carabinieri, allertati da alcuni testimoni fra cui il conducente del mezzo pesante, ancora molto scioccato per quanto accaduto. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento e ora sarà fondamentale l’ascolto dei testimoni oculari e l’acquisizione dei filmati di eventuali impianti di sorveglianza presenti all’interno della galleria.

Contemporaneamente si sono portati sul posto i Vigili del Fuoco, impegnati per diverso tempo nello spegnimento delle fiamme che hanno coinvolto la vettura dopo il sinistro.

L’area è stata messa in sicurezza e l’A14 è rimasta chiusa per circa 4 ore fra San Benedetto e Grottammare.

Sono stati allertati i soccorritori del 118 ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per l’uomo, deceduto sul colpo prima del loro arrivo. Così hanno caricato la salma in ambulanza per trasferirla in obitorio.

Anche il personale di Autostrade per l’Italia è stato attivato per mettere in sicurezza l’area e gestire la congestione del traffico che inevitabilmente si è creata. Dopo diverso tempo in cui solo una carreggiata era disponibile, la circolazione è ritornata alla normalità e la zona è stata bonificata dopo aver rimosso i mezzi incidentati.

Ancora non si conoscono i dettagli precisi dell’incidente, probabilmente i mezzi viaggiavano a velocità elevata, in particolare la vettura dal momento che il camion non è in grado vista la dimensione, di viaggiare velocemente.

Gli accertamenti sono ancora all’inizio e nessuna ipotesi viene scartata. Probabilmente le parole del camionista aiuteranno molto a far luce sui dettagli ancora oscuri di questa ennesima tragedia stradale.