Incidente a Fiano Romano, auto si schianta contro un albero: 4 giovani in gravi condizioni

Lo schianto è avvenuto la notte scorsa, poco dopo le 3. A bordo dell’auto viaggiavano 5 giovani – di età compresa tra i 16 e i 23 anni – 4 dei quali sono stati ricoverati in codice rosso.

L’incidente è avvenuto contro la via Tiberina, nel territorio del Comune di Fiano Romano. I 4 più gravi sono stati ricoverati agli ospedali Gemelli e Sant’Andrea di Roma.

Incidente a Fiano Romano: 4 ragazzi in gravi condizioni

Ad appena 10 giorni dal terribile incidente avvenuto a Fonte Nuova e costato la vita a 5 ragazzi, la notte scorsa si è verificato un altro drammatico schianto sulle strade capitoline. Intorno alle 3 della notte tra venerdì e sabato infatti, un’auto con a bordo 5 giovani – tutti di età compresa tra i 16 e i 23 anni – si è schiantata contro un albero mentre percorreva via Tiberina.

Per cause ancora in corso di accertamento, la vettura – guidata da un ragazzo di 21 anni – è finita contro l’albero, un arbusto di grosse dimensioni, che si trovava sul lato destro della strada. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri, che hanno immediatamente allertato i sanitari del 118. Giunti sul posto con diverse ambulanze, gli operatori hanno provveduto al trasferimento dei feriti negli ospedali Gemelli e Sant’Andrea di Roma. In gravi condizioni 4 dei 5 occupanti dell’auto, che sono stati ricoverati in codice rosso. Secondo i medici però nessuno di loro verserebbe in pericolo di vita.

Incidente nella notte a Laterza: morte 3 persone

Il tragico incidente arriva a poco più di una settimana da un altro drammatico schianto, dai risvolti ben più funesti, costato la vita a 5 giovani, che viaggiavano tutti a bordo di una Fiat 500, sulla Nomentana. Nella vettura, ribaltatasi più volte, viaggiavano, oltre al 21enne alla guida, Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri e Simone Ramazzotti, cugini 21enni, come anche Leonardo Chiapparelli (21), l’unico sopravvissuto, la fidanzata di quest’ultimo, Flavia Troisi, e l’amica Giulia Sclavo, entrambe di 17 anni.

Nella notte un altro gravissimo incidente si è registrato a Laterza, provincia di Taranto e costato la vita a 3 persone, due donne e un uomo.

Le vittime sono: Antonella Sportelli, 43 anni, Stefano Tagariello, 36 anni e Alessandra Berardi, di anni 32 anni. L’incidente è avvenuto nella serata di venerdì, quando un’Alfa Romeo si è scontrata frontalmente contro un Fiorino, che proveniva dalla direzione opposta della carreggiata.

Le due donne erano a bordo dell’auto, guidata da Tagariello. L’autista del Fiorino è rimasto ferito, in maniera grave, ed è stato portato in ospedale in codice rosso. Al momento sono in corso gli accertamenti dei vigili del Fuoco per chiarire le cause dell’incidente e addurre eventuali responsabilità.