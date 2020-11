Reggio Calabria: incendio al Tribunale di Piazza Castello

Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi, 12 novembre, presso il Tribunale di Reggio Calabria di Piazza Castello, nella sezione tra il Casellario giudiziario e la Corte d’Appello in via Arcovito.

Il Tribunale di trova in pieno centro cittadino, a poche centinaia di metri dal Duomo e dal Castello Aragonese. Tutta l’area è al momento blindata e il traffico bloccato per permettere le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio

Sul luogo dell’incendio sono immediatamente intervenuti i mezzi speciali dei Vigili del fuoco e le altre Forze dell’ordine che hanno provveduto a delimitare l’area. I soccorsi stanno anche impiegando un elicottero dotato di un ampio faro a sorvolare la zona per garantire maggiore illuminazione.