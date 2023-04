Incendio in un ristorante a Madrid, due morti

Un incendio ha coinvolto un ristorante italiano di Madrid, dove le fiamme hanno avvolto in pochi minuti l’edificio provocando 2 morti.

Questo il bilancio della tragedia che ha interessato il locale “Burro Canaglia”, ce si trova nel centro della capitale spagnola ed è molto conosciuto per le specialità del nostro Paese che propone. Queste attirano tanti turisti ma anche residenti del luogo e in fatti il ristorante registra sempre ottimi numeri, in questo caso però il successo può essere un fattore negativo se parliamo di bilanci di vittime quando avviene un dramma come quello che riportiamo oggi. Ci sono state due vittime per il rogo innescato involontariamente da un cameriere e anche diversi feriti. La notizia è stata riportata dai media locali e in pochi minuti anche da tutte le altre testate giornalistiche del mondo.

Incendio in un ristorante a Madrid

Si chiama Burro Canaglia il ristorante italiano di Madrid che è stato interessato da un mostruoso incendio che in pochi minuti ha avvolto l’edificio in Plaza de Manuel Becerra. Se digitiamo questo nome sui motori di ricerca ci accorgiamo che si tratta di un locale molto rinomato per la varietà dei piatti italiani che propone in Spagna ma anche per l’abbordabilità nei prezzi, che lo rende un punto di incontro per persone di ogni fascia di età. Come sempre accade nei weekend, anche ieri sera registrava il tutto esaurito e fra i presenti c’erano dei commensali che stavano festeggiando un’occasione importante, che richiedeva un dolce adeguato.

Lo staff non si è limitato solo a portare in tavola la classica torta ma volendo aggiungere degli effetti speciali, questa è stata decorata con tanti oggetti che richiedevano l’uso dell’accendino per creare un effetto scenografico importante. Così il cameriere si è avvicinato per fiammeggiare il dolce ma accidentalmente le fiamme hanno raggiunto una pianta che si trovava nelle vicinanze del tavolo e in pochi minuti è successo un disastro.

È iniziato un violento incendio che si è propagato rapidamente arrivando fino al soffitto e rendendo l’aria all’interno del locale irrespirabile. Una trappola mortale che ha intossicato i presenti e provocato ferite ad almeno una decina di persone, 6 delle quali sono state trasportate d’urgenza in ospedale in condizioni gravi.

Le vittime e le testimonianze

Sul posto sono giunti immediatamente diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, accompagnati anche dagli operatori sanitari che subito hanno assistito sul posto i feriti, accertando il numero delle vittime. Si tratta di due giovani, uno dei quali lavorava nel locale situato nel quartiere di Salamanca, nel centro di Madrid. Un luogo che attira sempre una grande folla ma che oggi non era composta da clienti ma da curiosi che volevano vedere cosa stava accadendo.

L’edificio ha preso fuoco velocissimamente e l’alta colonna di fumo nero è stata avvistata a chilometri di distanza. Questa ha reso l’aria tossica e le autorità hanno invitato chi abita nelle vicinanze a chiudere le finestre.

L’incendio è avvenuto intorno alle 23 e ha trovato come elementi acceleranti tante piante artificiali, utilizzate nel ristorante per abbellire gli ambienti. Alcuni dei presenti sono riusciti a fuggire, parliamo chiaramente di quelli che si trovavano in una posizione agevolata, ovvero vicino alle uscite del locale, altri invece sono stati meno fortunati e sono rimasti intrappolati nella gabbia di fuoco fino all’arrivo dei soccorritori.

Come raccontato da alcuni testimoni alla testata giornalistica Europa Press m anche alle forze dell’ordine che stanno indagando, le fiamme in poco tempo hanno riempito le stanze del ristorante bloccando le uscite. I pompieri sono riusciti a domare il rogo con fatica, poi i paramedici si sono attivati per caricare nelle 10 ambulanze a disposizione, i feriti.

Sono ancora molto impaurite le persone quando raccontano di quegli attimi di panico, dando la colpa al cameriere che avrebbe accidentalmente dato fuoco a una delle diverse piante decorative nella sala. Inizialmente ha preso fuoco una sola foglia e non si capita la gravità della situazione fin quando le fiamme non si sono espanse fino agli oggetti vicini e poi in tutto ciò che incontravano nel loro cammino.

Le diverse testimonianze sono state raccolte da tanti giornali locali, come El Espanol, ai microfoni di questi giornalisti un testimone ha raccontato che tutto è avvenuto in pochi secondi, un altro ha riferito che era a cena con amici e quando ha capito cosa stava accadendo si è catapultato all’uscita riuscendo così a salvarsi, nel mentre ha visto un membro del personale del ristorante che stava cercando di domare le fiamme con un estintore ma non riusciva a contenere il fuoco.

Molti urlavano, c’erano volti insanguinati per le ustioni, capelli che andavano a fuoco e gente che temeva per la propria vita. Fra loro le giovani Natalia e Ines, due ragazze che hanno cercato disperatamente di infrangere la vetrata di ingresso per uscire, insieme ad altre persone che erano con loro.

I pompieri intervenuti al Burro Canaglia hanno spiegato che il tempo di risposta è stato rapido perché metà degli equipaggi è partita direttamente a piedi mentre l’altra metà con i mezzi. La piazza dove si trova il locale si è trasformata in un ospedale da campo dove pompieri, uomini della Protezione Civile, volontari, poliziotti e sanitari hanno lavorato per contenere l’emergenza. I residenti hanno riferito che c’erano famiglie chi piangevano e persone che pregavano, insomma uno scenario davvero apocalittico.

Terribili le immagini che circolano sul web in queste ore e le parole di chi era presente, che testimoniano qualcosa di davvero impressionante.