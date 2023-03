Incendio a Buffalo, l’esplosione travolge i vigili del fuoco

By

Incendio gravissimo a Buffalo nella giornata del 01 marzo 2023, una potente esplosione ha travolto i vigili del fuoco, uno di loro è rimasto ucciso aveva 37 anni.

Sono ancora da stabilire le cause dell’incendio che ha coinvolto un intero palazzo dove era ospitato un negozio di costumi teatrali. La prima richiesta di aiuto è arrivata intorno alle 10 del mattino del 01 marzo 2023.

Incendio in un palazzo a Buffalo, muore un vigile del fuoco

Nella mattinata del 01 marzo 2023 a Buffalo è divampato un incendio che ha coinvolto un’intera palazzina di cinque piani. Intorno alle 10 di mattina è scattato il primo allarme ai vigili del fuoco a seguito di una telefonata ricevuta ai numeri di emergenza.

Il primo gruppo di soccorritori si è recato immediatamente sul posto ritrovandosi davanti un’intera una palazzina in fiamme, e situazione molto difficile e grave da affrontare.

Sono iniziate immediatamente le operazioni di soccorso per spegnere il fuoco ma la situazione è peggiorata velocemente, le fiamme infatti sono divampate in tutta la struttura andando a colpire anche le strutture vicine.

Pochi minuti dopo l’arrivo dei vigili del fuoco si è poi verificata una potente esplosione che ha travolto tutti i soccorritori presenti sul luogo, che in quel momento stavano prestando soccorso e si stavano occupando delle operazioni di spegnimento.

Purtroppo c’è stata una vittima, fino ad ora accertata. La vittima è proprio uno dei vigili del fuoco, un uomo di 37 anni rimasto intrappolato all’interno dell’edificio a causa di alcuni detriti che lo hanno colpito dopo l’esplosione.

Anche i vigili presenti all’esterno dell’edificio sono stati travolti dall’esplosione fortunatamente senza riportare alcun danno.

La palazzina era in fase di ristrutturazione e ospitava anche un negozio di costumi teatrali. Dalle prime ricostruzioni l’incendio è partito proprio dal negozio, sono ancora però sconosciute le cause che lo hanno provocato.

Le cause dell’incendio

Secondo le prime ricostruzioni le operazioni di ristrutturazione riguardavano l’esterno dell’edificio e richiedevano l’utilizzo di fiamme ossidriche, quest’ultime potrebbero essere la causa di innesco dell’incendio che è partito però dall’interno dell’edificio.

William Renaldo, responsabile locale dei servizi antincendio, ha spiegato che un ritorno di fiamma simile si verifica solamente quando l’ossigeno viene risucchiato all’interno di un edificio e poi soffiato indietro.

Proprio per questo motivo e per la gravità dell’incendio, ma soprattutto per la velocità con cui la situazione si è aggravata i vigili del fuoco hanno dovuto evacuare immediatamente l’edificio durante le operazioni di spegnimento.

Purtroppo però per il vigile di 37 anni che ha perso la vita non c’è stato niente da fare, i detriti che lo hanno travolto gli hanno impedito di raggiungere l’esterno e di mettersi in salvo.

L’incendio è stato avvistato in tante parti della città, e online sono numerosi i video che ritraggono non solo l’esplosione ma anche l’imponenza delle fiamme e la nube nera che ha generato riversandosi in tutta la città.

Byron Brown, il sindaco della città di Buffalo ha stabilito che le bandiere di tutta la città siano a mezz’asta in segno di lutto.