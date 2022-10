Inaugurato il campo polivalente nel Parco Verde di Caivano

Far rinascere e far ripartire le periferie delle grandi città, specialmente quelle dove la criminalità organizzata tenta di far da padrona. A Caivano, in provincia di Napoli, è stato inaugurato un nuovo campo polivalente.

Finanziato dalla fondazione “Con il Sud” è stato inaugurato ieri, anche alla presenza di Don Maurizio Patriciello, il parroco che lotta da anni per il futuro di Caivano.

Caivano: un campo per la rinascita

La rinascita di un quartiere che, purtroppo, passa spesso alle cronache come quello dove “la camorra predomina”, passa anche da piccoli e semplici gesti che possono aiutare la gente onesta che lì ci vive, e i ragazzi, a non cadere nelle losche trame della criminalità. La rinascita che serve a dare anche la risposta piena e concreta che nessuno può toglierti la libertà di vivere in pace in quella zona, o in quel territorio.

E, come dicevamo, basta anche un piccolo gesto per aiutare questo fiore a nascere, anche se nelle difficoltà di tutti i giorni. Ieri, a Caivano, area a nord di Napoli, è stato inaugurato un campo polivalente all’interno del Parco Verde.

Il rione di edilizia popolare tristemente noto alle cronache locali e nazionali, che tenta ogni giorno di lasciarsi alle spalle questa brutta etichetta e di guardare avanti. L’inaugurazione di un campo è un passo che non può essere ignorato.

Alla presenza dell’assessore regionale alla scuola, Fortini, insieme anche alle autorità locali (dal sindaco di Caivano, Falco) sino a quelle religiose, come il Vescovo di Aversa, Spinillo, ma soprattutto Don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa di “San Paolo Apostolo” a Caivano.

Insieme anche al presidente della Uisp Campania, Marciano e al responsabile delle politiche per la progettazione della Uisp nazionale, Farina: tutti erano lì per dare man forte e voce a quella Caivano e, in particolare a quel rione che, passo dopo passo, cerca di rinascere e dire sempre più concretamente, il suo NO alla camorra.

Nel Parco Verde, l’inaugurazione segno di rinascita

Dare una nuova vita a spazi abbandonati a se stessi, riqualificarli e restituirli ai cittadini e, soprattutto, ai ragazzi dei quartieri a rischio. Questo è l’obiettivo della Uisp Campania, che ha inserito il campo di Caivano nel suo progetto di riqualificazioni dal titolo “La bellezza necessaria, e finanziato dalla fondazione “Con il Sud”.

Il binomio scuola – sport è uno dei perni principali sui quali batte, da tempo, l’assessore regionale Fortini che, proprio in occasione di questa inaugurazione, ha ulteriormente ribadito come le istituzioni debbano supportare tutte le attività del Terzo settore, tutto per dare sempre più opportunità di crescita e di riscatto per tutti i bambini, ragazzi e giovani. E l’inaugurazione di questo campo polivalente ne è un esempio.

Lo sport può recuperare i ragazzi a rischio: queste sono le parole cariche di speranza che il primo cittadino di Caivano ha affermato con convinzione, in particolare vedendo questo campo aperto proprio per i ragazzi di una delle zone più difficili della sua cittadina.

Un campo che non sarà, una volta inaugurato, lasciato lì a se stante. Come specifica il presidente di Uisp Campania, Marciano, sarà proprio lì che saranno fatti e compiuti eventi ed attività volte proprio al coinvolgimento pieno dei ragazzi e dei giovani del Parco Verde e di tutto il quartiere.