In Sudan nella regione del Darfur si sono verificati combattimenti che hanno incluso l’uso di armi pesanti e attacchi contro civili e infrastrutture sanitarie essenziali, aggravando una crisi che è in corso da tre settimane a seguito di un conflitto tra due generali rivali.

A Khartoum, la capitale del Sudan, gli spari hanno risuonato per le strade durante tutta la domenica e ci sono stati attacchi aerei contro Omdurman, la città gemella della capitale. Un’emittente pubblica giordana ha mostrato le immagini della banca centrale sudanese in fiamme.

In Sudan sono stati attaccati dei civili durante i combattimenti

Le forze di polizia sudanesi hanno dichiarato di aver schierato le forze della Riserva Centrale per mantenere l’ordine nelle strade di Khartoum. Tuttavia, questo gruppo è stato oggetto di sanzioni da parte degli Stati Uniti l’anno scorso a causa delle gravi violazioni dei diritti umani legate agli attacchi attuati contro manifestanti e attivisti pro-democrazia.

Le forze di polizia sudanesi hanno annunciato di aver schierato la Riserva Centrale per preservare l’ordine nelle strade di Khartoum. Tuttavia, quest’unità è stata soggetta a sanzioni da parte degli Stati Uniti l’anno scorso per gravi violazioni dei diritti umani, inclusi attacchi a manifestanti e attivisti pro-democrazia.

Il generale Abdel Fattah al-Burhan, il leader de facto del Sudan e capo delle forze armate sudanesi (SAF), ha ufficialmente accettato i colloqui di pace nel Sud Sudan.

Il generale Mohamed Hamdan Dagalo, noto come Hemedti, ha dichiarato che lui e i suoi paramilitari delle Forze di Supporto Rapido (RSF) accetteranno di partecipare ai colloqui solo dopo che un completo cessate il fuoco sarà stato rispettato.

“Fermate le ostilità. Solo allora potremo negoziare“, ha detto alla BBC. La RSF ha accusato le SAF di aver violato un fragile cessate il fuoco con attacchi aerei e bombardamenti indiscriminati.

Nonostante un blackout delle comunicazioni che ha colpito gran parte del Darfur, situato a 500 miglia ad ovest di Khartoum, sono emerse gradualmente prove di una distruzione generalizzata. Ci sono preoccupazioni che i combattimenti nella capitale possano esacerbare le tensioni di lunga data nella regione.

Nonostante l’aumento della violenza da parte delle milizie locali, talvolta legate a Khartoum, i leader della comunità in Darfur hanno cercato di mantenere la pace sul terreno.

Gli osservatori hanno segnalato un uso crescente di armi pesanti sia dalle RSF che dalle forze allineate alle SAF, con il timore che altre milizie locali in tutto il Darfur stessero armamenti.

Alla fine della settimana scorsa, il comandante della RSF, il maggiore generale Abdel Rahman Jumaa, ha inviato un messaggio video ai cittadini e alle forze avversarie mentre le sue truppe si tenevano sullo sfondo con i fucili in mano. “La RSF sta vincendo sul campo” ha detto “Hemedti è l’uomo forte di cui il Sudan ha bisogno”.

Nel Darfur occidentale, vicino al confine con il Ciad, sporadiche violenze sono continuate ad al-Geneina, dove scuole, ospedali, edifici pubblici e campi per sfollati interni sono stati distrutti.

Secondo Mohamed Osman di Human Rights Watch: “C’è stata una completa distruzione delle infrastrutture chiave ad al-Geneina, compresi i mercati locali, un ospedale universitario e punti di raccolta. Si tratta di una distruzione totale in una zona che già aveva un’infrastruttura carente”.

Ex operatori sanitari e altri residenti di al-Geneina hanno stimato che fino a 250 persone siano state uccise nelle recenti violenze.

“Il giorno peggiore è stato giovedì, quando almeno 100 persone sono state uccise, per lo più sfollati a causa di precedenti combattimenti che vivevano nei campi” ha detto un ex residente di al-Geneina che ha preferito mantenere l’anonimato.

Secondo quanto riportato dal The Guardian, le milizie tribali provenienti da fuori il Darfur occidentale sono giunte per fornire supporto alla RSF. Inoltre, gli sfollati interni hanno preso d’assalto una stazione di polizia per prendere le armi e difendersi dopo essere stati attaccati.

“La polizia è scarsa e incapace di combattere la RSF per proteggere le persone” ha affermato la fonte. “Nonostante ciò, le RSF e le loro milizie li hanno attaccati”.

Ha sostenuto: “La polizia è sottodimensionata e incapace di combattere la RSF per proteggere la popolazione. Nonostante ciò, le RSF e le loro milizie li hanno attaccati”.

Secondo i residenti, nessun ospedale o clinica è attualmente funzionante nella città a causa dei precedenti combattimenti e un medico è stato ucciso.

Le dichiarazioni emerse sulla ripresa dei combattimenti

“Fortunatamente, ci sono alcuni studenti addestrati che sanno come somministrare i primi soccorsi, altrimenti il numero di vittime sarebbe stato molto più alto” ha detto un residente.

Bakheet Ali, 46 anni, ha raccontato al The Guardian di essere stato intrappolato per quasi una settimana a causa dei recenti combattimenti e di essere fuggito solo di recente per procurarsi del cibo per la sua famiglia. Ha spiegato: “Non avevamo cibo e preferivamo morire di fame piuttosto che essere colpiti da un proiettile per strada”.

L’UNHCR ha riferito che almeno 20.000 persone sono fuggite dal Darfur occidentale e sono entrate in Ciad, e che altre migliaia potrebbero attraversare il confine nei prossimi giorni.

L’ascesa della RSF e di Hemedti è strettamente legata alla violenza nel Darfur durante il governo dell’ex dittatore Omar Al Bashir, attualmente ricercato dal tribunale penale internazionale per aver commesso crimini contro l’umanità e genocidio nella regione.

Bashir ha utilizzato Hemedti e la sua milizia, precedentemente conosciuta come Janjaweed, per reprimere qualsiasi potenziale rivolta nella regione, facendo uso di violenza estrema.

Secondo Osman, il ritiro delle forze di mantenimento della pace dell’Unione Africana e delle Nazioni Unite dalla regione del Darfur due anni fa ha significato che i civili sono stati spesso lasciati a se stessi mentre le milizie si rifornivano e aumentavano il reclutamento.

Harward ha affermato che i civili sono rimasti vulnerabili durante i combattimenti in corso nel Darfur occidentale.

“C’è l’obbligo di proteggere i civili e di astenersi da attacchi a scuole e strutture sanitarie. Le persone devono essere in grado di accedere a cibo, carburante, medicine e altre forniture essenziali”, ha detto.