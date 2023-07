In nove pestarono un ragazzo di 18 anni, due sono stati rinviati a giudizio

L’aggressione era avvenuta nel 2021, ma solo ora i responsabili sono stati rinviati a giudizio. In quello che apparentemente sembrava un banale litigio, provocò alla vittima fratture e lesioni ossee.

I suoi aguzzini sono altrettanto ragazzi come lui, ed hanno rispettivamente 21 e 27 anni. è accaduto ad Aragona in provincia di Agrigento.

Era la notte fra il 25 e il 26 settembre del 2021 quando, in piazza Umberto I ad Aragona, in provincia di Agrigento, un 18enne veniva pestato a sangue, riportando fratture e lesioni ossee alle mani, insieme anche a gravi trami al cranio, all’addome ed al torace. Il Pubblico Ministero che sta indagando sulla vicenda, aveva chiesto il rinvio a giudizio di altre 7 persone ma, al momento sono soltanto in due.

Due ragazzi, rispettivamente di 21 e 27 anni che sono accusati di aver massacrato di botte, con calci e pugni, il 18enne per un banale litigio. Il ragazzo, però, sarebbe stato picchiato da un gruppo di 9 persone (fra i quali anche i due accusati) che lo lasciarono a terra dopo avergli rotto gli occhiali e provocato fratture e gravi traumi.

Tutti gli imputati vedono su di loro pendere l’accusa di lesioni aggravate mentre, per solo uno di loro, vi è la sola accusa di danneggiamento per avere distrutto gli occhiali allo studente, mentre lo prendeva a calci in faccia. Il 21enne e d il 27enne, rinviati a giudizio, non hanno scelto riti alternativi, a differenza di tutti gli altri accusati.

Due hanno chiesto il rito abbreviato, mentre i restanti hanno scelto la “messa alla prova”, con lo svolgimento di un periodo ai lavori socialmente utili, alla fine dei quali, se superata la prova in maniera corretta, vedranno estinto il reato di cui sono accusati. La vittima, dal canto suo, si è costituita parte civile.

