In Liguria è stata emessa un’ordinanza per vietare bikini e bivacchi

La regione Liguria ha preso un’importante decisione, ossia quella di vietare le passeggiate in costume da bagno insieme a pisolini sulle panchine al fine di tutelare e salvaguardare il territorio l’immagine del Borgo.

Coloro che non rispettano le regole verranno multati per una cifra fino a 500 euro.

La nuova ordinanza della Liguria

In Liguria, molto più precisamente a Portofino è stata varata un’ordinanza secondo la quale non vi sarà nessuna tolleranza per coloro che non rispettano il “decoro della città”. A partire dal divieto di passeggiare con indosso soltanto il costume da bagno fino a quello di sdraiarsi comodamente sulle panchine per dormire, o molto più semplicemente per mangiare.

Si tratta di indicazioni in vigore già da alcuni anni anche se da adesso diventano una vera e propria ordinanza comunale. Questo è ciò che ha deciso di fare Matteo Viacava, il sindaco della città, nel momento in cui ha firmato un nuovo provvedimento riguardo al decoro urbano. Lo scopo che il primo cittadino ha intenzioni di raggiungere è quello di salvaguardare e tutelare il territorio insieme all’immagine del Borgo considerata come una “meta rinomata a livello internazionale“.

All’interno del provvedimento reso pubblico sul sito dell’ente è possibile leggere che con l’inizio della bella stagione, e quindi con l’arrivo dei turisti, ci si trova di fronte ad un incremento esponenziale dei flussi turistici. Questo è ciò che accade in particolar modo all’interno della zona del centro storico e dell’area portuale. A causa della grande presenza di turisti in queste aree, molto spesso, proprio come è accaduto durante le stagioni passate, ci si trova di fronte a situazioni insieme a dei comportamenti che le persone definiscono come contrari alla decenza e al decoro “tipici del normale convivere civile e che compromettono il decoro, l’immagine e la vivibilità del borgo”. Queste le parole messe nero su bianco all’interno della nota.

Sanzione per i trasgressori

La notizia è stata divulgata da II Secolo XIX. Questo è un provvedimento che Matteo Viacava ha voluto promulgare così da disciplinare il flusso pedonale all’interno delle aree in cui la concentrazione di turisti è maggiore. Quindi saranno vietate le passeggiate in costume da bagno sia a torso nudo che senza scarpe o sandali. Non si potrà assolutamente nemmeno sostare nelle zone pubbliche affollate di turisti con bivacchi, ossia le vettovaglie che si trovano su panchine, portici e scale. Totalmente vietate anche le pennichelle e i riposi all’aperto in quelle zone verdi comunali.

Cosa accade a coloro che non rispettano tali regole? Per i trasgressori la multa sarà molto salata in quanto potrà arrivare fino a 500 euro.